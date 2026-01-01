Аурелио Де Лаурентис

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«Наполи» уволил Гаттузо. Он не попал в Лигу чемпионов в последнем туре сезона
#Дженнаро Гаттузо
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Власти региона запретили «Наполи» ехать на игру с «Юве» и развернули самолет на взлетной полосе. Разбор истории
#Наполи
Президент «Наполи» сдал тест на коронавирус, пошел в толпу на встрече лиги. И там узнал, что заболел
#Аурелио Де Лаурентис
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