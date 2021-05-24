«Наполи» уволил Гаттузо. Он не попал в Лигу чемпионов в последнем туре сезона

Дженнаро Гаттузо пришел в «Наполи» в 2019 году. Это был шестой клуб в его тренерской карьере. Вместе с «Наполи» он выиграл Кубок Италии, в прошлом сезоне финишировал на седьмой строчке, в этом – на пятой, сыграв вничью с «Вероной» в последнем туре и уступив лигочемпионскую строчку «Ювентусу».

Сразу после этого матча владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в твиттере написал:

«Дорогой Рино. Я счастлив, что провел с тобой эти два года. Благодарю за труд и желаю успехов, где бы ты не оказался. Обнимаю жену и детей. Аурелио Де Лаурентис».

Сразу после этого в твиттере «Наполи» появился такой пост: «Спасибо, мистер».