Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
«Наполи» проиграл «Интеру» – 0:1. Дженнаро Гаттузо смотрел за этим матчем так.
Повязка на глаза – экстренная мера, чтобы облегчить действия старой болезни – миастении. Он лечил ее, когда еще играл в футбол.
Что за болезнь
Миастения – это заболевание, которое поражает мышцы и нервы человека. Оно влияет на состояние отдельных мышц, вводя их в состояние хронической утомляемости. Миастения может проявиться даже при малейшем стрессе организма – начиная от ОРВИ и заканчивая ухудшением психологического состояния (например, при переутомляемости).
Есть несколько групп миастении:
- Глазная. Симптомы влияют на зрение и мышцы век.
- Генерализованная. Поражает все группы мышц.
- Бульбарная. Нарушение речи, трудности при пережевывании пищи и глотании.
- Миастенический синдром.
Во время глазной миастении у человека может также двоиться в глазах или вообще пропадать зрение. Это начальная стадия – дальше болезнь прогрессирует. Если лечение сдержало прогресс болезни, то глазная форма в большинстве случаев сохраняется.
Гаттузо пропустил около полугода игровой карьеры из-за болезни. Иногда он играл, видя только одним глазом
Transfermarkt говорит о двух случаях проявления миастении у Гаттузо.
- В сезоне-2011/12. Тогда он лечился с 9 сентября 2011-го по 6 января 2012-го.
- Тогда же, через неделю после первой стадии лечения. 13 января 2012 года он снова ушел на больничный и отсутствовал до середины марта.
Гаттузо неоднократно подчеркивал, что миастения у него появилась не сразу – он замечал проблемы с правым глазом в течение всей карьеры. Главная проблема – диплопия: когда изображение двоится. Особенно она проявилась после столкновения головами с Нестой во время матча «Милана» и «Лацио».
Дальше во время жестких нагрузок или перед важными матчами у него могло пропадать зрение. Но только в правом глазу – у Гаттузо поражение нерва только в одном глазу.
Он говорил:
«Врачи долго не знали, что это такое. Я слышал разные версии – от рака до мышечной дистрофии. И только через год после выявления болезни они поставили точный диагноз – миастения. Правда в том, что иногда я ничего не видел правым глазом. Как-то во время матча я пошел в жесткий подкат. Оказалось, я срубил своего».
Повязка на очках помогает Гаттузо расслабить глаз. Темнота расслабляет и немного восстанавливает нерв – только так врачи разрешают ему работать с бровки в периоды обострения.
В этот раз проблемы начались прямо во время матча с «Реал Сосьедадом». Он заканчивал его с повязкой на глазах. После игры Гаттузо даже не пришел на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на лишние вопросы.
Его ассистент Луиджи Риччио говорил: «У Дженнаро проблемы с глазами. Он лечится уже годами. Проявите уважение, давайте не будем говорить об этом».