Дженнаро Гаттузо
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#Дженнаро Гаттузо #Футбол #Милан #Серия А #Наполи #Интер #Алессандро Неста

Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче

3 часа назад
Илья Егоров

«Наполи» проиграл «Интеру» – 0:1. Дженнаро Гаттузо смотрел за этим матчем так.

Повязка на глаза – экстренная мера, чтобы облегчить действия старой болезни – миастении. Он лечил ее, когда еще играл в футбол.

Что за болезнь

Миастения – это заболевание, которое поражает мышцы и нервы человека. Оно влияет на состояние отдельных мышц, вводя их в состояние хронической утомляемости. Миастения может проявиться даже при малейшем стрессе организма – начиная от ОРВИ и заканчивая ухудшением психологического состояния (например, при переутомляемости).

Есть несколько групп миастении:

  • Глазная. Симптомы влияют на зрение и мышцы век.
  • Генерализованная. Поражает все группы мышц.
  • Бульбарная. Нарушение речи, трудности при пережевывании пищи и глотании.
  • Миастенический синдром.

Во время глазной миастении у человека может также двоиться в глазах или вообще пропадать зрение. Это начальная стадия – дальше болезнь прогрессирует. Если лечение сдержало прогресс болезни, то глазная форма в большинстве случаев сохраняется.

Гаттузо пропустил около полугода игровой карьеры из-за болезни. Иногда он играл, видя только одним глазом

Transfermarkt говорит о двух случаях проявления миастении у Гаттузо.

  • В сезоне-2011/12. Тогда он лечился с 9 сентября 2011-го по 6 января 2012-го.
  • Тогда же, через неделю после первой стадии лечения. 13 января 2012 года он снова ушел на больничный и отсутствовал до середины марта.

Гаттузо неоднократно подчеркивал, что миастения у него появилась не сразу – он замечал проблемы с правым глазом в течение всей карьеры. Главная проблема – диплопия: когда изображение двоится. Особенно она проявилась после столкновения головами с Нестой во время матча «Милана» и «Лацио».

Дальше во время жестких нагрузок или перед важными матчами у него могло пропадать зрение. Но только в правом глазу – у Гаттузо поражение нерва только в одном глазу.

Он говорил:

«Врачи долго не знали, что это такое. Я слышал разные версии – от рака до мышечной дистрофии. И только через год после выявления болезни они поставили точный диагноз – миастения. Правда в том, что иногда я ничего не видел правым глазом. Как-то во время матча я пошел в жесткий подкат. Оказалось, я срубил своего».

Повязка на очках помогает Гаттузо расслабить глаз. Темнота расслабляет и немного восстанавливает нерв – только так врачи разрешают ему работать с бровки в периоды обострения.

В этот раз проблемы начались прямо во время матча с «Реал Сосьедадом». Он заканчивал его с повязкой на глазах. После игры Гаттузо даже не пришел на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на лишние вопросы.

Его ассистент Луиджи Риччио говорил: «У Дженнаро проблемы с глазами. Он лечится уже годами. Проявите уважение, давайте не будем говорить об этом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, imago sportfotodienst/Global Look Press
Какой же Гаттузо!
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