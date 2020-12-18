Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче

Повязка на глаза – экстренная мера, чтобы облегчить действия старой болезни – миастении. Он лечил ее, когда еще играл в футбол.

Что за болезнь

Миастения – это заболевание, которое поражает мышцы и нервы человека. Оно влияет на состояние отдельных мышц, вводя их в состояние хронической утомляемости. Миастения может проявиться даже при малейшем стрессе организма – начиная от ОРВИ и заканчивая ухудшением психологического состояния (например, при переутомляемости).

Есть несколько групп миастении:

Глазная. Симптомы влияют на зрение и мышцы век.

Генерализованная. Поражает все группы мышц.

Бульбарная. Нарушение речи, трудности при пережевывании пищи и глотании.

Миастенический синдром.

Во время глазной миастении у человека может также двоиться в глазах или вообще пропадать зрение. Это начальная стадия – дальше болезнь прогрессирует. Если лечение сдержало прогресс болезни, то глазная форма в большинстве случаев сохраняется.