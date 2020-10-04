Власти региона запретили «Наполи» ехать на игру с «Юве» и развернули самолет на взлетной полосе. Разбор истории
Регламент соблюдается, но матч срывается. Как так?
Матч «Ювентуса» и «Наполи» запланирован на вечер 4 октября, но его проведение под угрозой. 2 октября «Наполи» объявил о положительных тестах у Петра Зелиньского и одного сотрудника клуба. На следующий день – о коронавирусе у Элифа Элмаза.
Регламент Серии А по проведению матчей во время коронавирусной инфекции говорит, что «Наполи» может поехать на матч Серии А с «Юве». Для безопасного проведения матчей Серии А лига опубликовала условия, при которых отдельная команда сможет сыграть матчи:
- В составе должно быть минимум 13 игроков с отрицательным тестом на коронавирус.
- Один из этих игроков – голкипер.
- Допускается один перенос за сезон, если в команде более десяти случаев коронавируса за неделю.
Эти правила Серия А приняла сразу же после коронавирусной вспышки внутри «Дженоа». 28 сентября, сразу после матча с «Наполи», итальянские медиа писали, что в «Дженоа» положительный тест сдали 14 человек. Сейчас заболевших там еще больше.
Журналист Юрий Шевченко пишет в твиттере, что все правила не действуют в случае с «Наполи». Потому что вылет на матч не разрешили власти региона Кампания. Адвокат Анджело Пизани это подтверждает: если «Наполи» докажет запрет от внешних структур, никакого поражения не будет.
IlNapolista (региональное медиа, фиксирующее все новости вокруг Неаполя и клуба) рассказывало, что самолет «Наполи» остановили прямо перед выездом на взлетную полосу. Информационное агентство ANSA пишет в отчете, что прямого запрета для всей команды не было. Надо было изолировать контактных.
«Наполи» пока никак не прокомментировал ситуацию. «Ювентус» же сообщил, что 4 октября собирается выйти на поле в установленное время вне зависимости от ситуации. В «Ювентусе» есть два положительных теста у работников персонала. Изолированы те, кто с ними контактировал.
UPD. Местный ASL (городской орган здравоохранения) действительно запретил «Наполи» вылет на матч с «Ювентусом». «Наполи» сообщил лиге, что полет в такой ситуации – это чуть ли не преступление. Это подтвердил адвокат «Наполи» Маттео Грассани. Он же рассказал, что с заболевшими игроками контактировали остальные.
Серия А давала пресс-релиз, где подтвердила запланированное проведение матча. «Ювентус» руководствуется тем, что нет запрета от лиги.
Почему вообще сорвался вылет «Наполи»?
Руководство региона Кампания разрешило бы провести матч, если бы он был запланирован в Неаполе. Сейчас же оно запретило «Наполи» покидать пределы Кампании и отправило команду в городскую гостиницу до получения повторных результатов тестов.
Власти региона обеспокоены резким увеличением числа заразившихся коронавирусом. При уменьшенном числе проведенных тестов положительных за сутки стало больше на 100. В связи с этим власти Кампании вводят ряд защитных мер.
Например, возобновляются ограничения на проведение массовых мероприятий. Масочный режим – обязательный. Действует запрет на посещение общественных мест, если температура выше 37,5 градусов или имеются симптомы ковида.
В Италии ухудшается ситуация с коронавирусом. Каждый день прирост зараженных увеличивается почти на тысячу. За последние сутки власти сообщили о пяти тысячах зараженных. В стране наблюдается вторая волна распространения коронавируса, но власти говорят, что успешно ее сдерживают.