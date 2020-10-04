Власти региона запретили «Наполи» ехать на игру с «Юве» и развернули самолет на взлетной полосе. Разбор истории

Регламент соблюдается, но матч срывается. Как так?

Матч «Ювентуса» и «Наполи» запланирован на вечер 4 октября, но его проведение под угрозой. 2 октября «Наполи» объявил о положительных тестах у Петра Зелиньского и одного сотрудника клуба. На следующий день – о коронавирусе у Элифа Элмаза.

Регламент Серии А по проведению матчей во время коронавирусной инфекции говорит, что «Наполи» может поехать на матч Серии А с «Юве». Для безопасного проведения матчей Серии А лига опубликовала условия, при которых отдельная команда сможет сыграть матчи:

В составе должно быть минимум 13 игроков с отрицательным тестом на коронавирус. Один из этих игроков – голкипер. Допускается один перенос за сезон, если в команде более десяти случаев коронавируса за неделю.

Эти правила Серия А приняла сразу же после коронавирусной вспышки внутри «Дженоа». 28 сентября, сразу после матча с «Наполи», итальянские медиа писали, что в «Дженоа» положительный тест сдали 14 человек. Сейчас заболевших там еще больше.