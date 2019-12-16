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Матч-центр
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Наполи
Неаполь
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Сайт
sscnapoli.it
Страна
Италия
Стадион
Сан-Паоло
Тренер
Дженнаро Гаттузо
Д. Гаттузо
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Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
25 апреля, 16:59
Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»
#Лоренцо Инсинье
15 апреля, 21:53
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля, 11:52
Мощь «Баварии», деградация «Реала», Лига чемпионов – слушайте об этом в новом подкасте
#Футбол
28 февраля, 11:00
Послушайте, как фанаты «Наполи» орут «THE CHAMPIOOOONS» под гимн ЛЧ
#Наполи
26 февраля, 01:30
Отец немца Демме из Неаполя и назвал сына в честь Марадоны. Угадай, куда он перешел?
#Диего Демме
09 января, 15:04
С этой быстрой шпаргалкой интриг смотреть 1/8 финала ЛЧ будет интереснее
#Лига чемпионов
16 декабря 2019, 15:23
Текстов про историю Марадоны в «Наполи» много не бывает. Вот новый – тут мафия, слава и ненависть от тех, кто когда-то любил
#Диего Марадона
31 октября 2019, 17:33
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