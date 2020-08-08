Месси опять колдует: обвел четверых, упал, но все равно забил

«Барселона» выдала мощное начало в матче с «Наполи»: забила гол на 10-й минуте, удвоила счет на 23-й и реализовала пенальти в конце первого тайма (ну и пропустила один – от Инсинье).

Украшение – мяч Лионеля Месси. Рецепт гола:

1. Получил мяч и сразу обыграл Инсинье и Руи.

2. Потерял мяч, упал, а потом снова забрал его себе.

3. Дальше ушел от Кулибали – и в падении пробил мимо Маноласа и Оспины.

А вот видео эпизода: