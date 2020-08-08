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#Лионель Месси #Футбол #Лига чемпионов #Наполи

Месси опять колдует: обвел четверых, упал, но все равно забил

08 августа, 23:12

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Барселона» выдала мощное начало в матче с «Наполи»: забила гол на 10-й минуте, удвоила счет на 23-й и реализовала пенальти в конце первого тайма (ну и пропустила один – от Инсинье).

Украшение – мяч Лионеля Месси. Рецепт гола:

1. Получил мяч и сразу обыграл Инсинье и Руи.

2. Потерял мяч, упал, а потом снова забрал его себе.

3. Дальше ушел от Кулибали – и в падении пробил мимо Маноласа и Оспины.

А вот видео эпизода:

«Наполи» стал 35-й командой, которой забивал Месси. В этом списке есть даже «Спартак».

Этот мяч стал для него 27-м на стадии 1/8 финала ЛЧ. Никто не забивал столько голов на этом этапе.

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