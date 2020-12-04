Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла

• С переименованием не согласны священники Неаполя. По информации Football Italia, они написали письмо архиепископу города, чтобы он выступил против нового названия арены. «Стадион «Сан-Паоло» должен быть назван в честь святого, который принес нам Иисуса», – объяснили они.

Но призвали искать компромисс между верой и памятью чемпиона – стадион можно назвать «Сан-Паоло – Марадона», так как в Милане есть стадионе «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца».

Давно ли стадион в Неаполе так называется? А почему?

• В Неаполе раньше был стадион «Партенопео» – построен в 1930 году, принимал матчи ЧМ-1934, вмещал 40 тысяч зрителей, но был разрушен в 1942 году в результате бомбардировки союзных войск.

• Из-за этого «Наполи» переехал на арену «Артуро Коллана», построенную на холме Вомеро в конце 1920-х и позже названную в честь спортивного журналиста.

• Вместимости «Артуро Колланы» (12 тысяч) не хватало, и после 1959 года он превратился в спортивный комплекс. «Наполи» снова переехал, теперь уже на новенький «Стадио Дель Соле» (в переводе – «Стадион солнца». В 1950-х был построен еще один «солнечный» стадион – в Португалии, известный «Эштадиу да Луш»).

• Через четыре года «Стадио Дель Соле» был переименован в короткое и емкое «Сан-Паоло». Почти 60 лет стадион носил имя Апостола Павла.