Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
После смерти Диего Марадоны появилась новость о том, что стадион «Наполи» может быть переименован в его честь.
• Президент спортивной комиссии Неаполя и член городского совета Кармине Сгамбати объяснил возможное решение: «Переименование стадиона в честь Марадоны – это мечта, ведь он подарил миллионам неаполитанцев по всему миру надежду и отражал их горячий характер».
• «Можем поговорить о переименовании стадиона в честь него», – добавил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
• «Название будет таким: стадион «Диего Армандо Марадона», – через несколько дней подтвердил мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис.
• 4 декабря стало известно официально: «Сан-Паоло» переименован в «Стадион Диего Армандо Марадона» (Stadio Diego Armando Maradona).
• С переименованием не согласны священники Неаполя. По информации Football Italia, они написали письмо архиепископу города, чтобы он выступил против нового названия арены. «Стадион «Сан-Паоло» должен быть назван в честь святого, который принес нам Иисуса», – объяснили они.
Но призвали искать компромисс между верой и памятью чемпиона – стадион можно назвать «Сан-Паоло – Марадона», так как в Милане есть стадионе «Сан-Сиро – Джузеппе Меацца».
Давно ли стадион в Неаполе так называется? А почему?
• В Неаполе раньше был стадион «Партенопео» – построен в 1930 году, принимал матчи ЧМ-1934, вмещал 40 тысяч зрителей, но был разрушен в 1942 году в результате бомбардировки союзных войск.
• Из-за этого «Наполи» переехал на арену «Артуро Коллана», построенную на холме Вомеро в конце 1920-х и позже названную в честь спортивного журналиста.
• Вместимости «Артуро Колланы» (12 тысяч) не хватало, и после 1959 года он превратился в спортивный комплекс. «Наполи» снова переехал, теперь уже на новенький «Стадио Дель Соле» (в переводе – «Стадион солнца». В 1950-х был построен еще один «солнечный» стадион – в Португалии, известный «Эштадиу да Луш»).
• Через четыре года «Стадио Дель Соле» был переименован в короткое и емкое «Сан-Паоло». Почти 60 лет стадион носил имя Апостола Павла.
Апостол Павел прибыл в Рим в 61 году нашей эры, но до сих пор по поводу даты идут споры. Верный спутник Павла евангелист Лука рассказывал о его прибытии в Рим в 28-й главе книги Деяний Апостолов, но не упоминал дату. Книга заканчивается на факте о том, что Павел два года жил в Риме и проповедовал.
По легенде, Павел участвовал в гонениях на христиан. За этим он ехал в Дамаск, но внезапно ослеп от ярчайшего света с неба и услышал укоризненный гол Иисуса. Он уверовал в Иисуса и в Дамаске принял крещение, снова стал зрячим.
Другой известный проповедник – Апостол Петр (в честь которого назван, например, Санкт-Петербург). Петр и Павел были казнены в Риме в один и тот же день. В IV веке римские власти приняли христианство, а строящиеся храмы в Риме были посвящены им.
С тех пор в христианстве в честь Петра и Павла у православных отмечается праздник 12 июля.