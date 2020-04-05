Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент

Первую свою работу он получил в «Челси», но она была неофициальной. Фишкой всех команд Карло Анчелотти были отличные взаимоотношения внутри коллектива. И Давиде Анчелотти помогал отцу в этом. В «Челси» он отвечал за работу с молодыми игроками – он следил за ними во время тренировок и матчей, проводил беседы (если нужно), а потом все проанализированные данные передавал отцу. Плюс от такой работы – практика английского, Давиде начал учить его, когда отец работал в «Челси». Сейчас благодаря этому опыту он без проблем общается с англоговорящими футболистами «Эвертона».

В «ПСЖ» Карло Анчелотти устроил сына официально – как помощника тренера по физподготовке. В «Реале» у него была такая же должность. И во Франции, и в Испании он вместе с тренерами по физподготовке помогал Карло Анчелотти выстраивать тренировки, восстановительные процедуры. Дополнительная задача – контакт с футболистами – никуда не ушла.

«Мне нравилась Франция. Многие негативно относится к «ПСЖ». Но это суперклуб, которому нужно сделать небольшой шаг для победы в ЛЧ. В «ПСЖ» на момент моей работы было много звезд: Златан, Пасторе, Верратти, Лавесси. Однажды я предъявил Златану за лень на тренировке. Он ответил: «Я-то соберусь, а ты когда оторвешься от папаши?». Мы посмеялись. Классные ребята, очень простые, у нас были отличные отношения» – так Давиде Анчелотти описывал период в «ПСЖ».

Давиде Анчелотти в прошлом десятилетии вместе с отцом путешествовал по всем командам: был в «ПСЖ» и в «Реале», потом уехал в «Баварию» и «Наполи». Сейчас они вместе работают в «Эвертоне». Если в Париже и в Мадриде он помогал тренерам по физподготовке, то с Мюнхена Давиде считается полноценным ассистентом Карло Анчелотти.

Теперь он отвечает не только за общение с футболистами, но и за тактический разбор соперников, отчеты по своим игрокам, полноценную работу с командой на тренировках (Карло Анчелотти любит наблюдать за своими игроками со стороны – Давиде часто отвечает за основной тренировочный процесс).