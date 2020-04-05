Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
С 2011-го в штабе Карло Анчелотти стабильно появляется его сын Давиде. У него вполне обычная история. В молодежке «Милана» (где он появился, когда отец тренировал команду) не получилось: времени на поле давали мало. Ссылка в итальянский подвал (в «Боргоманеро») намекнула на не самую хорошую карьеру. Поэтому Давиде Анчелотти закончил карьеру в 20 без всякого сожаления.
«Я много думал об этом и решил, что нужно все-таки закончить. Большим футболистом мне уже не стать – это была мотивирующая мысль. Я просто сказал отцу, что начинаю новый этап в своей жизни, он поддержал».
После завершения игровой карьеры у Давиде Анчелотти было несколько вариантов. Первый – вообще уйти из футбола и сосредоточиться на обучении на финансиста. Второй – пойти по пути отца и стать тренерам. Разумеется, Анчелотти-младший сделал выбор в пользу второго. Он сразу же поступил в университет Пармы ради получения тренерской лицензии. Параллельно он стажировался у отца.
Первую свою работу он получил в «Челси», но она была неофициальной. Фишкой всех команд Карло Анчелотти были отличные взаимоотношения внутри коллектива. И Давиде Анчелотти помогал отцу в этом. В «Челси» он отвечал за работу с молодыми игроками – он следил за ними во время тренировок и матчей, проводил беседы (если нужно), а потом все проанализированные данные передавал отцу. Плюс от такой работы – практика английского, Давиде начал учить его, когда отец работал в «Челси». Сейчас благодаря этому опыту он без проблем общается с англоговорящими футболистами «Эвертона».
В «ПСЖ» Карло Анчелотти устроил сына официально – как помощника тренера по физподготовке. В «Реале» у него была такая же должность. И во Франции, и в Испании он вместе с тренерами по физподготовке помогал Карло Анчелотти выстраивать тренировки, восстановительные процедуры. Дополнительная задача – контакт с футболистами – никуда не ушла.
«Мне нравилась Франция. Многие негативно относится к «ПСЖ». Но это суперклуб, которому нужно сделать небольшой шаг для победы в ЛЧ. В «ПСЖ» на момент моей работы было много звезд: Златан, Пасторе, Верратти, Лавесси. Однажды я предъявил Златану за лень на тренировке. Он ответил: «Я-то соберусь, а ты когда оторвешься от папаши?». Мы посмеялись. Классные ребята, очень простые, у нас были отличные отношения» – так Давиде Анчелотти описывал период в «ПСЖ».
Давиде Анчелотти в прошлом десятилетии вместе с отцом путешествовал по всем командам: был в «ПСЖ» и в «Реале», потом уехал в «Баварию» и «Наполи». Сейчас они вместе работают в «Эвертоне». Если в Париже и в Мадриде он помогал тренерам по физподготовке, то с Мюнхена Давиде считается полноценным ассистентом Карло Анчелотти.
Теперь он отвечает не только за общение с футболистами, но и за тактический разбор соперников, отчеты по своим игрокам, полноценную работу с командой на тренировках (Карло Анчелотти любит наблюдать за своими игроками со стороны – Давиде часто отвечает за основной тренировочный процесс).
Английские и итальянские СМИ часто спрашивают Давиде Анчелотти о кумовстве, работе с отцом, его дальнейшие карьерные планы. Вот несколько ответов:
• «Для меня отец – главный пример по жизни. Не секрет: когда-нибудь я хочу стать главным тренером. Но сейчас мне нужно еще многому учиться. Отец дает мне все необходимые знания».
• «У нас очень простые отношения. Если мне не нравится какой-то его шаг, я всегда говорю: «Что ты делаешь? Мне кажется, ты поступаешь не очень правильно». Если у меня есть вопросы к его игровым решениям, я всегда задаю их. Я его ассистент. Если я не укажу на его ошибки, ему никто не поможет».
• «Когда-нибудь я хочу стать главным тренером. В Италии дают тренерскую лицензию, когда человеку исполняется 30 лет. Сейчас мне 30, но пока что я не думаю о самостоятельной работе. Мне еще есть чему поучиться у отца».
• «Благодаря отцу у меня было много практики. Я работал в разных странах, так я выучил испанский, французский, немецкий, английский. Это огромный плюс при работе с командами, в которых много игроков из разных стран».
По поводу знания языков – это правда, у Давиде Анчелотти языки на очень хорошем уровне. Взгляните на его интервью пресс-службе «Баварии»: говорит на немецком практически без запинки.
Зимой итальянские СМИ писали, что в услугах Давиде Анчелотти всерьез заинтересована «Чезена» – ее боссы готовы рискнуть и подписать контракт с молодым тренером. Но Давиде отказался:
«Я приехал в «Эвертон», чтобы помочь отцу вывести команду на новый уровень. Думаю, с таким составом «Эвертон» спокойно может бороться за еврокубковые места».