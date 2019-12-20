Микель Артета – будущая звезда тренерства. Его интеллект ценит Гвардиола, а большие игроки растут после его уроков
UPD: 20 декабря «Арсенал» официально объявил о подписании контракта с Микелем Артетой. Срок контракта – три года.
В последние недели два больших английских клуба остались без главных тренеров: «Арсенал» и «Эвертон». В обеих командах обязанности тренера сейчас исполняют люди, которые точно уйдут – клубы в поиске новых главных.
Британские издания пишут, что и «Арсенал», и «Эвертон» хотят Микеля Артету – помощника Гвардиолы в «Сити». Он уже мог прийти в «Арсенал» (после Венгера), но тогда отказался. А этим летом ему предлагал работу «Ньюкасл» – тоже не срослось.
Сейчас Артета близок к назначению в «Арсенал». Есть достоверная информация, что между руководством и тренером уже прошли переговоры.
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Артете всего 37 лет. Три с половиной года назад он завершил карьеру футболиста. Он был опорником из системы «Барселоны», большую часть карьеры отыграл в «Эвертоне», а последние пять лет в «Арсенале», где и закончил.
И сразу после окончания карьеры Артета вошел в штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити». Они общались еще со времен «Барселоны». Гвардиола всегда ценил интеллект Артеты. Есть даже история: когда Пеп работал в «Барсе», он звонил и советовался с Артетой перед игрой с «Челси» в ЛЧ.
Не имея никакого тренерского опыта, Артета быстро влился в работу. Гвардиола хвалил его с первых месяцев и постоянно отмечал как важнейшего человека в клубе:
«Он невероятный. И он очень много работает. Уже после нескольких месяцев работы с ним я сказал, что он станет главным тренером. Он уже главный тренер – так он себя ведет».
Вывел Стерлинга на топ-уровень, поменял Делфа и прокачал Зинченко
Самая осязаемая эффективность Артеты в «Сити» – прогресс Рахима Стерлинга. В cезоне-2017/18 они индивидуально отрабатывали, как Стерлинг должен двигаться без мяча, открываться, отыгрываться с партнерами и играть в штрафной.
И Стерлинг выдал лучший сезон в карьере: 46 матчей, 23 гола, 17 голевых – он и близко не был таким результативным до этого. Следующий сезон (18-19) и снова бешеный уровень: 25 голов, 18 ассистов. В этом все тоже отлично: за пять месяцев набил 16+5. И сам Стерлинг, и Гвардиола отмечали, что ключевой фактор в прогрессе Стерлинга – Микель Артета.
Также Артета помогал другому вингеру – Лерою Сане: по информации Goal.com, он учил его правильно двигаться в позиционных атаках без мяча.
Гвардиола дает Артете свободу в индивидуальной работе с игроками и разрешает придумывать им новые позиции. Именно Артета переделывал Фабиана Делфа из опорника в левого защитника, он же индивидуально работал с Зинченко над его новой позицией. В этом сезоне его главная задача – помочь Родри освоить новые приемы опорника.
Габи Жезус рассказывал, что тоже индивидуально работал с Артетой: «Он помог многим нашим игрокам. Когда я хочу отработать удар после тренировки, я говорю ему, и он мне помогает. Он очень важен для нас, и он такой отзывчивый. Все игроки знают это».
Артета уже несколько раз мог уйти из «Сити», но постоянно оставался
Летом 2018-го «Арсенал» искал замену Арсену Венгеру. У клуба был список тренеров, куда входило около десяти кандидатов. Спустя несколько недель осталось двое: Унаи Эмери и Микель Артета.
Клуб выбрал Эмери, и на тот момент это было логично. У Артеты не было никакого опыта работы главным (как и сейчас), плюс он сам не особо хотел уходить от Гвардиолы. Позже он рассказывал, что остановил себя в последний момент.
Уже тогда Венгер намекал, что хотел оставить команду Артете: «У него есть все качества, чтобы справиться с этой работой. Он всегда был лидером, он отлично знает клуб, очень страстно относится к футболу. Он был капитаном и знает, что будет лучше для развития клуба».
Этим летом Артета отказал «Ньюкаслу». Он очень ценит работу в «Сити» с Гвардиолой и проявляет большую верность – об этом говорят все, кто как-то связан с клубом.
Существует даже вероятность, что в «Манчестере» рассматривают его как наследника Гвардиолы. Пеп говорил об этом сам: «Я практически уверен, что именно он сменит меня во главе «Сити». Рано или поздно это произойдет».
Гвардиола говорил это около полугода назад. Сейчас все поменялось. «Арсеналу» нужен тренер, который ментально близок к клубу, знающий специфику АПЛ, владеющий английским и умеющий находить общий язык со всеми. В общем, нужно все то, чего не было у Эмери. И еще, что тоже важно: новый тренер должен хорошо работать с молодежью. Артета – идеальный вариант.
Уже сейчас Гвардиола понимает, что Артета, скорее всего, уйдет – ему сложно отказаться от такой перспективы:
«Микель имеет большое влияние в команде. Он важен для нашего успеха. Очень важен. Случится то, что случится. Но если он захочет другую работу, мы открыты к разговору. Я не хочу, чтобы он чувствовал себя некомфортно».
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• Готов ли он к роли главного?
Артета всего лишь три с половиной года работает тренером. И одно дело – быть помощником (проводить тренировки, индивидуально работать с игроками, анализировать соперника); другое – главным (взаимодействовать с прессой, всем клубным персоналом, постоянно принимать важные решения, быть тонким психологом).
Контраргумент: у Гвардиолы и Зидана тоже не было опыта работы главным (только в молодежках). Но ничего, отлично справились же.
• В каком стиле он хочет играть?
Завершив карьеру, Артета сразу сказал: «Моя философия будет ясна. Я хочу, чтобы футбол был выразительным. У меня не может быть понятия футбола, где все основано на обороне.
Мы должны диктовать игру, мы должны быть теми, кто берет на себя инициативу, и мы должны развлекать людей. Я на 100% убежден во всем этом».
На самом деле это уникальная ситуация: человека, который никогда не был главным, который работает помощником, которому всего 37, хотят два больших английских клуба. Кажется, еще никогда настолько молодой и неопытный тренер не был востребован на таком высоком уровне.