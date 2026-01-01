Микель Артета

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Футбол
Артета вылечился от коронавируса
#Микель Артета
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета болен коронавирусом
#коронавирус
Футбол
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
#Пьер-Эмерик Обамеянг
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Озил ответил на разгром «Арсенала» любимой фразой Артеты: «Верьте в процесс»
#Арсенал
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
#коронавирус
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
«Арсенал» проиграл «Челси», хотя вел 1:0 в конце. Артету уже спрашивают о зоне вылета
#Арсенал
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