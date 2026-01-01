Микель Артета

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Артета вылечился от коронавируса
#Микель Артета
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета болен коронавирусом
#коронавирус
Футбол
В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой
#Пьер-Эмерик Обамеянг