Микель Артета

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Озил ответил на разгром «Арсенала» любимой фразой Артеты: «Верьте в процесс»
#Арсенал
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Какие симптомы у коронавируса? Рассказывают переболевшие футболисты
#коронавирус
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
«Арсенал» проиграл «Челси», хотя вел 1:0 в конце. Артету уже спрашивают о зоне вылета
#Арсенал
Как Артета работал с Гвардиолой: жил отдельно от жены и детей, завесил стены схемами тактики и заметками
#Микель Артета
Микель Артета – будущая звезда тренерства. Его интеллект ценит Гвардиола, а большие игроки растут после его уроков
#Микель Артета