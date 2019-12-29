«Арсенал» проиграл «Челси», хотя вел 1:0 в конце. Артету уже спрашивают о зоне вылета
Три дня назад «Арсенал» в первом матче под руководством Микеля Артеты потерял очки с «Борнмутом» – 1:1, да еще и пришлось отыгрываться из-за ошибки Сака.
Вторая игра Артеты – сразу дерби с «Челси», а там – ужасная развязка для клуба. Счет на 13-й минуте открыл Обамеянг, и «Арсенал» вел 1:0 до 83-й минуты. А потом получил от Жоржиньо и Абрахама, в итоге – 1:2.
«Арсенал» уступил «Челси» по всем компонентам – ударам (7:13, в створ – 2:4), владению мячом (42%-58%), точности передач (79%-83%), угловым (2:3), даже отборам и заработанным фолам. Везде – некритичный перевес в пользу «Челси», как и по мячам. Но итог – обиднейшее поражение.
Дерби, проигрыш – тут все понятно. Хуже другое – неудачи никак не заканчиваются, а цифры начинают пугать.
• Бернд Лено махнул мимо мяча на выходе, и «Челси» сравнял счет. С начала сезона-2018/19 у Лено уже семь приведших к голу ошибок – и это худший результат в АПЛ.
• За два месяца «Арсенал» провел 15 игр во всех турнирах, а победил всего однажды, одолев в гостях «Вест Хэм». Последняя домашняя победа вообще была в начале октября – 1:0 над «Борнмутом». За этот период командой руководили три тренера – Эмери, Юнгберг и Артета.
• А теперь историческая жуть: «Арсенал» проиграл четвертый подряд матч дома (три в АПЛ, один в ЛЕ). Такого не было 60 лет – с декабря 1959 года.
• И еще малоприятный факт – раньше чаще всех других соперников «Арсенала» на «Эмирэйтс» побеждал «МЮ», теперь к нему добавился и «Челси» – у них по шесть выигранных матчей.
«По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит», – глумится Гари Линекер.
Артете не до смеха – его уже спрашивают о битве за выживание. «Не знаю. Надо делать шаг за шагом. Если б был результат, который мы хотели, то и говорили бы сейчас о другом. Никаких прогнозов делать не хочу».
После 20 туров «Арсенал» идет 12-м в таблице АПЛ с отрицательной разницей мячей. До зоны ЛЧ 11 очков, до еврокубков – теоретически можно дотянуться, выиграв пару раз. Но ровно столько же очков – шесть – и до зоны вылета. Впереди непростые пару недель у Артеты – сначала «МЮ», потом Кубок с «Лидсом».