«Арсенал» проиграл «Челси», хотя вел 1:0 в конце. Артету уже спрашивают о зоне вылета

«Арсенал» уступил «Челси» по всем компонентам – ударам (7:13, в створ – 2:4), владению мячом (42%-58%), точности передач (79%-83%), угловым (2:3), даже отборам и заработанным фолам. Везде – некритичный перевес в пользу «Челси», как и по мячам . Но итог – обиднейшее поражение.

Дерби, проигрыш – тут все понятно. Хуже другое – неудачи никак не заканчиваются, а цифры начинают пугать.

• Бернд Лено махнул мимо мяча на выходе, и «Челси» сравнял счет. С начала сезона-2018/19 у Лено уже семь приведших к голу ошибок – и это худший результат в АПЛ .

• За два месяца «Арсенал» провел 15 игр во всех турнирах, а победил всего однажды , одолев в гостях «Вест Хэм». Последняя домашняя победа вообще была в начале октября – 1:0 над «Борнмутом». За этот период командой руководили три тренера – Эмери, Юнгберг и Артета.

• А теперь историческая жуть: «Арсенал» проиграл четвертый подряд матч дома (три в АПЛ, один в ЛЕ). Такого не было 60 лет – с декабря 1959 года.

• И еще малоприятный факт – раньше чаще всех других соперников «Арсенала» на «Эмирэйтс» побеждал «МЮ», теперь к нему добавился и «Челси» – у них по шесть выигранных матчей.

«По-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит», – глумится Гари Линекер.