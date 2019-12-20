Как Артета работал с Гвардиолой: жил отдельно от жены и детей, завесил стены схемами тактики и заметками

Что говорят еще о назначении Артеты?

Арсен Венгер: «Он точно многому научился, когда был ассистентом тренера. Но в «Арсенале» ему придется что-то сделать с тем, что у него совсем нет опыта на этом уровне, он должен добиться правильного окружения и хорошей атмосферы в клубе».

Унаи Эмери: «Он точно готов к тому, чтобы сделать шаг вперед. Он уже был в «Арсенале», играл в АПЛ и работал с Гвардиолой. Мне кажется, что это хороший выбор, и я бы очень хотел, чтобы оно так и оказалось».

Фредди Юнгберг: «Мой посыл все тот же – давайте соберемся и поддержим команду! Для меня было большой честью работать с клубом в последние недели, и я в предвкушении дальнейшей работы с Артетой и его тренерским штабом».