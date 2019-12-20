Как Артета работал с Гвардиолой: жил отдельно от жены и детей, завесил стены схемами тактики и заметками
В день назначения Микеля Артеты главным тренером «Арсенала» сайт The Athletic рассказал, как он работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Вот основные моменты:
- Еще в «Арсенале» он часто вел себя больше как тренер, чем как игрок. На поле часто разговаривал с тренерским штабом, после занятий оставался на разговор с видеоаналитиками об игре.
- У Артеты – зависимость от самосовершенствования. Артете постоянно говорили, что у него есть все, чтобы быть счастливым: работа, деньги, семья. Но для Артеты зона комфорта – это преступление. Его расстраивало, когда ему было не над чем работать.
- Жена Артеты работала в Лос Анджелесе – из-за этого тренер жил один. Друзья отмечали, что вся его квартира была завешана тактическими схемами, по телевизору всегда шел какой-то матч, а если сейчас никто не играл – Артета включал старые записи.
- В «Арсенале» Артету расстраивало, что Венгер мало говорил в перерывах. В таких ситуациях Артета сам брал инициативу и объяснял тактические задачи партнерам.
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Что говорят еще о назначении Артеты?
Арсен Венгер: «Он точно многому научился, когда был ассистентом тренера. Но в «Арсенале» ему придется что-то сделать с тем, что у него совсем нет опыта на этом уровне, он должен добиться правильного окружения и хорошей атмосферы в клубе».
Унаи Эмери: «Он точно готов к тому, чтобы сделать шаг вперед. Он уже был в «Арсенале», играл в АПЛ и работал с Гвардиолой. Мне кажется, что это хороший выбор, и я бы очень хотел, чтобы оно так и оказалось».
Фредди Юнгберг: «Мой посыл все тот же – давайте соберемся и поддержим команду! Для меня было большой честью работать с клубом в последние недели, и я в предвкушении дальнейшей работы с Артетой и его тренерским штабом».