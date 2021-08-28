Озил ответил на разгром «Арсенала» любимой фразой Артеты: «Верьте в процесс»
«Арсенал» проиграл «Ман Сити» со счетом 0:5 в матче АПЛ. Плохо было все:
- Удары – 1:24
- Удары в створ – 0:9
- Пасы – 178:749
- Владение мячом – 19:81
Теперь «Арсенал» занимает последнее место в таблице. Команда проиграла все три матча на старте сезона АПЛ – ранее были поражения от «Брентфорда» и «Челси». Перед проигрышем от «Ман Сити» команда взбодрилась в кубковом матче с «Вест Бромвичем» (6:0), но в чемпионате это не помогает. Пока там последнее место с общей разницей мячей 0:9.
«Арсенал» проиграл три матча из трех и идет на последнем месте в АПЛ. Такого не было 67 лет
Артета привычно оправдывался за разгром. Рассказывал, что «Арсенал» доминировал до первого гола. Во втором мяче якобы вообще было нарушение правил – Лапорт снес Чемберса в штрафной «Арсенала». Была и красная карточка Джаки, поэтому «Арсенал» рассыпался. Артета вообще очень часто говорит о хорошей игре «Арсенала» (мы писали об этом тут).
Лучшую характеристику матчу дал Месут Озил. Он написал в твиттере: «Верьте в процесс».
Это любимая фраза Артеты, которую он произносит постоянно. «Арсенал» через нее даже показывал общение Артеты с игроками. Смысл фразы сводится к командной стратегии. Артета ссылался на долгий путь еще в ноябре 2020-го. Рассказывал, что предстоит долгий процесс возвращения «Арсенала» к победам.
Фраза связана с баскетбольной «Филадельфией». Там долгое время была стратегия под таким названием, которую продвигал клубный менеджер. По ней команда подписывала талантливых игроков – одним из них был Джоэл Эмбиид. Удивительно, но еще до прихода Артеты именно Эмбиид мелькал в твиттере «Арсенала». И «Арсенал» тоже желал всем верить в процесс.
Месут Озил перестал играть в «Арсенале» при Артете. При нем же он окончательно ушел из клуба. Сейчас Озил выступает за «Фенербахче», где провел десять матчей в прошлом сезоне. Этот сезон он начал с гола и ассиста за два матча. Это уже больше, чем весь «Арсенал» забил за три игры в английской Премьер-лиге. Фраза Артеты о процессе в этот момент становится мемом.
«Процесс, в который нас призывают верить, потерял смысл. Артета и Кронке должны уйти».