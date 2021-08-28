Озил ответил на разгром «Арсенала» любимой фразой Артеты: «Верьте в процесс»

«Арсенал» проиграл «Ман Сити» со счетом 0:5 в матче АПЛ. Плохо было все:

Удары – 1:24

Удары в створ – 0:9

Пасы – 178:749

Владение мячом – 19:81

Теперь «Арсенал» занимает последнее место в таблице. Команда проиграла все три матча на старте сезона АПЛ – ранее были поражения от «Брентфорда» и «Челси». Перед проигрышем от «Ман Сити» команда взбодрилась в кубковом матче с «Вест Бромвичем» (6:0), но в чемпионате это не помогает. Пока там последнее место с общей разницей мячей 0:9.

«Арсенал» проиграл три матча из трех и идет на последнем месте в АПЛ. Такого не было 67 лет

Артета привычно оправдывался за разгром. Рассказывал, что «Арсенал» доминировал до первого гола. Во втором мяче якобы вообще было нарушение правил – Лапорт снес Чемберса в штрафной «Арсенала». Была и красная карточка Джаки, поэтому «Арсенал» рассыпался. Артета вообще очень часто говорит о хорошей игре «Арсенала» (мы писали об этом тут).

Лучшую характеристику матчу дал Месут Озил. Он написал в твиттере: «Верьте в процесс».