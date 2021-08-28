Арсенал
АПЛ
Месут Озил
Микель Артета
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#Арсенал #АПЛ #Микель Артета #Месут Озил

Озил ответил на разгром «Арсенала» любимой фразой Артеты: «Верьте в процесс»

час назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Арсенал» проиграл «Ман Сити» со счетом 0:5 в матче АПЛ. Плохо было все:

  • Удары – 1:24
  • Удары в створ – 0:9
  • Пасы – 178:749
  • Владение мячом – 19:81

Теперь «Арсенал» занимает последнее место в таблице. Команда проиграла все три матча на старте сезона АПЛ – ранее были поражения от «Брентфорда» и «Челси». Перед проигрышем от «Ман Сити» команда взбодрилась в кубковом матче с «Вест Бромвичем» (6:0), но в чемпионате это не помогает. Пока там последнее место с общей разницей мячей 0:9.

«Арсенал» проиграл три матча из трех и идет на последнем месте в АПЛ. Такого не было 67 лет

Артета привычно оправдывался за разгром. Рассказывал, что «Арсенал» доминировал до первого гола. Во втором мяче якобы вообще было нарушение правил – Лапорт снес Чемберса в штрафной «Арсенала». Была и красная карточка Джаки, поэтому «Арсенал» рассыпался. Артета вообще очень часто говорит о хорошей игре «Арсенала» (мы писали об этом тут).

Лучшую характеристику матчу дал Месут Озил. Он написал в твиттере: «Верьте в процесс».

Это любимая фраза Артеты, которую он произносит постоянно. «Арсенал» через нее даже показывал общение Артеты с игроками. Смысл фразы сводится к командной стратегии. Артета ссылался на долгий путь еще в ноябре 2020-го. Рассказывал, что предстоит долгий процесс возвращения «Арсенала» к победам.

Фраза связана с баскетбольной «Филадельфией». Там долгое время была стратегия под таким названием, которую продвигал клубный менеджер. По ней команда подписывала талантливых игроков – одним из них был Джоэл Эмбиид. Удивительно, но еще до прихода Артеты именно Эмбиид мелькал в твиттере «Арсенала». И «Арсенал» тоже желал всем верить в процесс.

Месут Озил перестал играть в «Арсенале» при Артете. При нем же он окончательно ушел из клуба. Сейчас Озил выступает за «Фенербахче», где провел десять матчей в прошлом сезоне. Этот сезон он начал с гола и ассиста за два матча. Это уже больше, чем весь «Арсенал» забил за три игры в английской Премьер-лиге. Фраза Артеты о процессе в этот момент становится мемом.

«Процесс, в который нас призывают верить, потерял смысл. Артета и Кронке должны уйти».

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Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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