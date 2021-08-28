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#Арсенал #АПЛ #Манчестер Сити

«Арсенал» проиграл три матча из трех и идет на последнем месте в АПЛ. Такого не было 67 лет

4 часа назад

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в матче третьего тура АПЛ. С 35-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

«Арсенал» проиграл три матча из трех на старте АПЛ. Он занимает последнее место в турнирной таблице. Разница мячей – 0:9.

Последний раз «Арсенал» начинал сезон с трех поражений подряд в 1954 году.

В четвертом туре АПЛ «Арсенал» сыграет против «Норвича». Матч пройдет 11 сентября.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Гюндоган 7
Торрес 12
Жезус 43
Родри 53
Торрес 84
5:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
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Источник:
Гол.ру
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