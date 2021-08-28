Арсенал
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Манчестер Сити
«Арсенал» проиграл три матча из трех и идет на последнем месте в АПЛ. Такого не было 67 лет
4 часа назад
«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в матче третьего тура АПЛ. С 35-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.
«Арсенал» проиграл три матча из трех на старте АПЛ. Он занимает последнее место в турнирной таблице. Разница мячей – 0:9.
Последний раз «Арсенал» начинал сезон с трех поражений подряд в 1954 году.
В четвертом туре АПЛ «Арсенал» сыграет против «Норвича». Матч пройдет 11 сентября.
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