Пьер-Эмерик Обамеянг
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Микель Артета
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#Пьер-Эмерик Обамеянг #Футбол #АПЛ #Арсенал #Микель Артета #Кристал Пэлас

В матче против «Кристал Пэлас» Обамеянг забил и удалился. До этого такое происходило с Артетой

11 января 2020, 17:47

В игре «Арсенала» и «Кристал Пэлас» Пьер-Эмерик Обамеянг был на виду. Еще в первом тайме он открыл счет в матче, а в середине второго оставил «Арсенал» в меньшинстве. Это только третий случай в истории «Арсенала», когда такое произошло в матче АПЛ.

Интересно, что в предыдущий раз это случилось с Микелем Артетой. В октябре 2013-го Артета тоже забил гол и удалился в игре против «Кристал Пэлас». Тогда он играл за «Арсенал», а теперь работает здесь тренером.

Squawka пишет, что Обамеянг впервые в карьере получил прямую красную карточку.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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