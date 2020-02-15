Клинсманн мечтал о безграничной власти тренера. Итог: 76 дней работы в «Герте» и скандальный уход
«Герта» – мощнейшая бодрость для зимнего трансферного окна. Обычный немецкий середняк провел зиму с кучей трат под одну конкретную задачу: остаться в Бундеслиге, а потом строить клуб под выход в еврокубки. О новых владельцах «Герты» подробно читайте тут. В этом посте будет только их противостояние с тренером Юргеном Клинсманном.
Клинсманн тренировал «Герту» всего 76 дней. Устную договоренность о его назначении клуб получил 27 ноября, контракт официально подписали 2 декабря. 11 февраля 2020 года Клинсманн объявил о своем уходе в отставку. За время его работы «Герта» четыре раза проиграла, по три раза победила и сыграла вничью. Самый большой провал – вылет из Кубка Германии.
Дальше – просто две стороны скандального увольнения. Выводы сделаете сами.
Клинсманн объявил об уходе в отставку через фейсбук. В посте он поблагодарил игроков и болельщиков за совместную работу, а заодно и рассказал об успехах «Герты» в период его работы. Были там и такие слова: «Как главному тренеру, мне необходимо доверие людей, ставящих задачу. Единство, сплоченность, сосредоточенность – самое необходимое. Особенно в борьбе за спасение от вылета. Если это не гарантировано, я не могу использовать потенциал».
В том сообщении в фейсбуке Клинсманн сообщил еще один факт: он по-прежнему останется в наблюдательном совете «Герты», где и планировал быть изначально. Первая реакция «Герты» – шок. В публикации на официальном сайте клуба говорится о том, что «Герта» удивилась решению Клинсманна. Там же подчеркивалось, что именно он сам сообщил команде о решении – увольнять Клинсманна никто не планировал.
Юрген Клинсманн работал в сборной Германии, потом тренировал «Баварию», а затем возглавлял сборную США. «Герта» – первый клуб-середняк в карьере Клинсманна. Там же он впервые хотел чего-то большего, чем роль главного тренера. Немецкие СМИ указывают причиной ухода Клинсманна именно недостаток власти: он желал полного контроля над трансферами и над детальными решениями в «Герте».
Этому мешал спортивный директор команды Майкл Прец. Косвенно их разногласия потом подтвердил сам Прец: «Были разные интерпретации роли главного тренера, и наши интерпретации отличались. Когда есть разногласия, я привык говорить о них и обсуждать их. Но вы не можете сделать это, когда перед вами разворачиваются и уходят».
Такой уход Клинсманна подтолкнул к ответу каждого босса «Герты». Собственной позицией Клинсманн показал, что может быть выше интересов всех людей в клубе. Позиция «Герты» – зеркало. «Я все еще верю, что назначение Клинсманна – победа. К сожалению, из-за его такого ухода дальнейшее сотрудничество в наблюдательном совете уже невозможно», – рассказал инвестор «Герты» Ларс Виндхорст.
ESPN приводит еще более жесткие слова Преца: «Всегда должен быть кто-то, кто имеет последнее слово. В этом клубе эти люди – финансовый директор Инго Шиллер и я. И это не подлежит обсуждению».