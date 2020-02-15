Клинсманн мечтал о безграничной власти тренера. Итог: 76 дней работы в «Герте» и скандальный уход

«Герта» – мощнейшая бодрость для зимнего трансферного окна. Обычный немецкий середняк провел зиму с кучей трат под одну конкретную задачу: остаться в Бундеслиге, а потом строить клуб под выход в еврокубки. О новых владельцах «Герты» подробно читайте тут. В этом посте будет только их противостояние с тренером Юргеном Клинсманном.

Клинсманн тренировал «Герту» всего 76 дней. Устную договоренность о его назначении клуб получил 27 ноября, контракт официально подписали 2 декабря. 11 февраля 2020 года Клинсманн объявил о своем уходе в отставку. За время его работы «Герта» четыре раза проиграла, по три раза победила и сыграла вничью. Самый большой провал – вылет из Кубка Германии.

Дальше – просто две стороны скандального увольнения. Выводы сделаете сами.