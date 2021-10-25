В Италии за день удалили четырех тренеров – пострадали «Аталанта», «Интер», «Рома» и «Наполи»
Пока весь мир следил за безумным поражением «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» (0:5), а Россия удивлялась разгрому «Спартака» от «Зенита» (1:7), в Италии был своя атмосфера.
Выделим три матча:
Что их объединяет, кроме ничейных результатов? Удаления тренеров в каждой из встреч.
🟥 Джан Пьеро Гасперини. Удален на 91-й минуте за нецензурную реакцию и споры с арбитром. После матча сказал: «Я ни на кого не злился. Не понимаю, за что получил красную карточку. Арбитр подошел и просто показал ее мне. Без объяснений. В этом проблема судей – они никогда не объясняют решений. Им стоит чаще общаться с журналистами – никто не понимает их решений».
🟥 Жозе Моуринью. Сначал получил желтую за споры. В конце матча удален за эмоциональное поведение. Он даже похвалил судью: «Моя красная карточка? Нет, я никого не оскорблял. Судья удалил нас с Лучано, но он все равно был хорош».
🟥 Лучано Спаллетти. У него смешное удаление – сразу после финального свистка он подошел к арбитру, аплодируя ему. За это и увидел перед собой красную. Спаллетти оправдывался: «Я лишь сказал ему: «Несмотря на результат, все было прекрасно». И он выгнал меня. Это меня возмущает: я подошел к нему с благими намерениями – а он поступил так без объяснения причин».
🟥 Симоне Индзаги. Тот эмоционально отреагировал на пенальти в ворота «Интера» в конце встречи. Получил прямое удаление. У Индзаги тоже есть объяснение: «Моя реакция была неправильной. Но я не думаю, что в том эпизоде судьи должны смотреть повтор. И тем более ставить пенальти».