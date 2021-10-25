В Италии за день удалили четырех тренеров – пострадали «Аталанта», «Интер», «Рома» и «Наполи»

🟥 Джан Пьеро Гасперини. Удален на 91-й минуте за нецензурную реакцию и споры с арбитром. После матча сказал: «Я ни на кого не злился. Не понимаю, за что получил красную карточку. Арбитр подошел и просто показал ее мне. Без объяснений. В этом проблема судей – они никогда не объясняют решений. Им стоит чаще общаться с журналистами – никто не понимает их решений».

🟥 Жозе Моуринью. Сначал получил желтую за споры. В конце матча удален за эмоциональное поведение. Он даже похвалил судью: «Моя красная карточка? Нет, я никого не оскорблял. Судья удалил нас с Лучано, но он все равно был хорош».

🟥 Лучано Спаллетти. У него смешное удаление – сразу после финального свистка он подошел к арбитру, аплодируя ему. За это и увидел перед собой красную. Спаллетти оправдывался: «Я лишь сказал ему: «Несмотря на результат, все было прекрасно». И он выгнал меня. Это меня возмущает: я подошел к нему с благими намерениями – а он поступил так без объяснения причин».