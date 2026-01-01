Симоне Индзаги

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Симоне Индзаги стал новым главным тренером «Интера». Контракт подписан на два года
#Симоне Индзаги
Футбол
Симоне Индзаги ушел из «Лацио»
#Симоне Индзаги
Все новости
Материалы
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио
Все материалы