Симоне Индзаги ушел из «Лацио»

Вся тренерская карьера Симоне Индзаги связана с «Лацио». Он пришел в клуб в 2010-м и за 6 лет дорос от ассистента дорос до главного тренера. С «Лацио» Индзаги брал два Суперкубка Италии (в 2017-м и в 2019-м) и побеждал в Кубке Италии в сезоне-2018/19.

Сейчас «Лацио» объявил об уходе Индзаги:

«Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и успехами команды, изменить свои намерения».

Индзаги сейчас связывают с «Интером», который без тренера – это подтверждают авторитетные итальянские источники Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.