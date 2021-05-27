Симоне Индзаги
Серия А
Лацио
Интер
Симоне Индзаги ушел из «Лацио»
35 минут назад
Вся тренерская карьера Симоне Индзаги связана с «Лацио». Он пришел в клуб в 2010-м и за 6 лет дорос от ассистента дорос до главного тренера. С «Лацио» Индзаги брал два Суперкубка Италии (в 2017-м и в 2019-м) и побеждал в Кубке Италии в сезоне-2018/19.
Сейчас «Лацио» объявил об уходе Индзаги:
«Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и успехами команды, изменить свои намерения».
Индзаги сейчас связывают с «Интером», который без тренера – это подтверждают авторитетные итальянские источники Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.
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