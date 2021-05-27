Ок, Конте ушел из «Интер» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут
- 2 мая – «Интер» стал чемпионом Италии впервые за десять лет.
- 26 мая – тренер Антонио Конте уходит из «Интера», потому что не согласен с новой политикой клуба по экономии расходов.
Как и почему за 24 дня чемпионский клуб вдруг отказался от больших трат и потерял тренера, ради которого недавно и делал эти большие траты?
«Интер» губят собственные владельцы. У них большие проблемы в Китае и уже один погибший клуб
На самом деле новости о тяжелой финансовой ситуации в «Интере» не возникли в один день. Эта история тянется с прошлого лета. Ситуацию в «Интере» надломила пандемия.
Данные на конец марта. Операционные расходы «Интера» (информация от главного спортивного медиа Италии La Gazzetta dello Sport) – 443,9 млн евро, выручка за 2020-2021 – 310,8 млн. При этом чистый долг клуба подошел к отметке 630,1 млн евро. Это худший показатель в Серии А.
В этом мае вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сказал: «Это правда, что клуб мог перейти к новым владельцам в середине этого сезона. У нас были серьезные финансовые проблемы, и сейчас они остаются. Возможно, нам понадобится пара лет, чтобы восстановить баланс. Нам нужны люди на стадионе, чтобы спонсоры были довольны. Все зависит от возвращения к нормальной жизни, которая была до пандемии.
Мы не должны скрывать наши проблемы. Это деликатный момент, но мы решаем его. Что нам нужно – так это всеобъемлющая стратегия, которая гарантирует устойчивость в долгосрочной перспективе».
Дзанетти даже раскрыл, что «Интер» влился в Суперлигу именно из-за погашения (хотя бы частично) долга.
На падение доходов из-за пандемии и растущий долг накладывают проблемы владельцев «Интера» – компании Suning Group. Прямо сейчас концерн вынужденно продал 23% акций китайским государственным инвесторам. Плюс государство ограничивает деятельность китайских бизнесменов – недавно председатель страны Си Цзинпин обязал владельцев иностранных активов сократить расходы и направить их на проекты внутри страны.
Вот слова президента Suning Group Чжана Цзидуна: «Мы бы хотели до конца поддерживать «Интер» и вести к новым победам. Но у нас и у клуба есть проблемы, которые требуют сделать определенные ходы. Они точно не понравятся болельщикам. Но от этих решений зависит будущее «Интера».
Кстати, в этом году концерн уже потерял футбольный клуб «Цзянсу Сунин» в лиге Китая – хотя тот был действующим чемпионом.
Клуб обрежет зарплаты и урежет расходы на трансферы. Конте никогда не работал в таких условиях
Для рефинансирования долга «Интера» Suning Group обратился к иностранным инвесторам, которые взамен на оплату части этого долга получают процент облигаций. Итальянская пресса пишет, что Suning Group предложит хедж-фондам покрыть 375 млн евро до декабря-2022.
Клуб уже сокращает расходы внутри команды. Первый способ – уменьшение зарплат. GdS пишет, что боссы собираются переподписать соглашения с некоторыми лидерами на уменьшенных условиях. Но эти лидеры уже отказались от бонуса за победу в Серии А – и вряд ли пойдут на более радикальные уступки. Тем более клуб задолжал игрокам деньги за март (именно в марте закрылся китайский «Цзянсу Сунин»). Через год заканчиваются контракты у Хандановича и Брозовича. Через два – у Мартинеса, Бастони, Шкриньяра, де Врея, Алексиса Санчеса.
Другой способ сокращение расходов – уменьшение затрат на новых игроков. После вылета из еврокубков Конте говорил: «У этого «Интера» прямо сейчас очень хороший состав для борьбы за чемпионство. Но для реальных сражений в Лиге чемпионов нам нужно мощное укрепление».
Теперь представьте – после победы в чемпионате к тебе приходят владельцы и говорят: больших денег не будет, ярких покупок – тоже, а жизнь вообще станет скромнее. Все это прямо противоречит методу Конте. Начиная с прихода в «Ювентус» десять лет назад, Конте лишь дважды тратил за сезон меньше 100 млн евро:
Однажды Конте уже уходил после чемпионского сезона. И тоже из-за денег на трансферы
Это произошло в 2014 году с «Ювентусом». Тогда этого не понял никто. Буффон говорил: «Конте не особо распространялся об этом. Он пришел в раздевалку и объявил: «Я ухожу, и это не обсуждается». Мы не задавали вопросы».
Автор книги о Конте и журналист Алессандро Альсиато из Calcio Mercato этот эпизод описывал так:
«У Конте были вопросы насчет трансферной политики клуба. Он хотел, чтобы «Ювентус» тратил на трансферы больше. Но «Ювентус» не мог обеспечить это. Вот пример: Конте хотел Куадрадо, «Фиорентина» просила слишком много. Конте бесило, что руководство не удовлетворило его запрос. Конте много высказывал боссам, и в конце концов стороны взбесились. В какой-то момент Конте просто захотел уйти – у него не было сил, и он захотел сменить обстановку».
Спустя полтора месяца после ухода из «Ювентуса» Конте стал тренером сборной Италии.