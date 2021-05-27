Ок, Конте ушел из «Интер» из-за нехватки денег. Но откуда вообще у «Интера» нехватка денег? Разбираемся тут

«Интер» губят собственные владельцы. У них большие проблемы в Китае и уже один погибший клуб

На самом деле новости о тяжелой финансовой ситуации в «Интере» не возникли в один день. Эта история тянется с прошлого лета. Ситуацию в «Интере» надломила пандемия.

Данные на конец марта. Операционные расходы «Интера» (информация от главного спортивного медиа Италии La Gazzetta dello Sport) – 443,9 млн евро, выручка за 2020-2021 – 310,8 млн. При этом чистый долг клуба подошел к отметке 630,1 млн евро. Это худший показатель в Серии А.

В этом мае вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти сказал: «Это правда, что клуб мог перейти к новым владельцам в середине этого сезона . У нас были серьезные финансовые проблемы, и сейчас они остаются. Возможно, нам понадобится пара лет, чтобы восстановить баланс. Нам нужны люди на стадионе, чтобы спонсоры были довольны. Все зависит от возвращения к нормальной жизни, которая была до пандемии.

Мы не должны скрывать наши проблемы. Это деликатный момент, но мы решаем его. Что нам нужно – так это всеобъемлющая стратегия, которая гарантирует устойчивость в долгосрочной перспективе».