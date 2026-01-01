Симоне Индзаги

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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Раньше сезон в Италии прерывался только однажды – в 1915 году. Тогда тоже лидировал «Лацио»
#Лацио