Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов

• Йоахим Лев ушел из сборной Германии спустя 15 лет работы – вместе с ней брал ЧМ. Евро станет его последним турниром на этом месте.

• Место Лева в сборной Германии займет Ханси Флик. Он уже работал там и был ассистентом Лева, а потом (после работы спортдиром Немецкого футбольного Союза) переключился на клубную карьеру. После завершившегося сезона ушел из «Баварии» из-за конфликта с руководством.

Флик уходит из «Баварии» на фоне разногласий по трансферам. У него испортились отношения со спортивным директором

• Юлиан Нагельсманн – новый тренер «Баварии». Этот трансфер читался давно: пару лет назад «Бавария» приглашала его на должность тренера второй команды. А в 2019-м Нагельсманн искал дом в Мюнхене – но тогда «Бавария» подписала Ковача.

• «Реал» в этом сезоне не выиграл ничего, и Зинедин Зидан обещал обговорить с руководством клуба эту ситуацию. Видимо, поговорили – теперь он оставляет должность (это второй раз).

• Президент «Наполи» объявил всему миру об увольнении Дженнаро Гаттузо через твиттер. Тот быстро сконтачился с «Фиорентиной» – а оттуда совсем недавно ушел Джузеппе Якини.

• Жозе Моуринью возвращается в Италию спустя 11 лет. Тогда он довел «Интер» до двух чемпионств, побед в национальных кубках и в ЛЧ. Получится ли что-то подобное с «Ромой» сейчас?

• «Интер» – чемпион. Впервые за 11 лет. Что делает клуб в такой ситуации? Нет, не настраивается на качественные вложения – меняет политику на экономию из-за огромных долгов. Антонио Конте против. Антонио Конте разорвал с клубом контракт и получил за это 7 миллионов евро.

• Официально о переходе Симоне Индзаги в «Интер» еще не объявили, но об этом говорят все вокруг. К тому же там получилась не очень хорошая ситуация: утром 27 мая он пообещал президенту «Лацио», что останется. А вечером клуб выступил с заявлением, что уважает решение тренера, который пожелал уйти.

• Руди Гарсия с «Лионом» не попал в ЛЧ. На этом фоне он ушел из клуба сразу же после последнего матча в сезоне.

• «Лилль» стал чемпионом впервые за 11 лет и моментально начал саморазрушение. В «Милан» ушел вратарь. Но еще раньше об уходе объявил тренер Кристоф Гальтье. Он хочет быть поближе к дому (к Марселю), поэтому, возможно, этим летом уйдет в «Ниццу» из середины турнирной таблицы.