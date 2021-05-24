Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: мама повлияла на карьеру, отец показывал правильный футбол
«Лилль» – чемпион Франции. Особенно это событие чувствуется на фоне некоторых событий из недавнего прошлого:
1. Декабрь-2017. Тренер Кристоф Гальтье приходит в «Лилль», который тащится в зоне вылета.
2. За несколько лет Гальтье поиграл с ним в еврокубках и довел до чемпионства.
Сразу после этого журналисты поймали Гальтье и спросили об ощущениях от победы. Он ответил:
«Победить «ПСЖ» в Лиге 1 – это исключительное явление. Мама сейчас находится в реабилитационном центре. Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет с нами, но эту победу я посвящаю тебе».
Родители сыграли важную роль в жизни и карьере Гальтье. Вот истории:
• У Гальтье была футбольная семья, по телевизору часто шли различные матчи. Иногда Гальтье безобразничал, и отец отправлял его спать. В этой ситуации спасала мама – она оставляла двери спальни сына открытыми. Так он смотрел телевизор из комнаты.
• Гальтье говорит, что его работа в «Лилле» – заслуга мамы. Если бы не она, то Гальтье не перешел бы туда в 2017-м: «Я не был уверен в проекте. Если честно, мне казалось, что меня настигнут неудачи. Но мама помогла сделать мне правильный выбор».
• Гальтье родился и почти все детство провел в Марселе. Лишь однажды он уехал в Лион, потому что его папу, который работал полицейским, перевели в тот город. Потом говорил:
«Папа болел за «Марсель». Ему не нравился футбол, который был в Лионе. Он часто жаловался мне на это. И я его отлично понимал. Когда мы вернулись в Марсель, меня по-настоящему накрыла игра. Он без конца показывал мне матчи клуба».
• Вот еще слова Гальтье про родителей: «Я не стал большой звездой. Да, я играл в сильных клубах. Но у меня было много неудач, после которых я хотел даже завершить карьеру. Это все было на эмоциях, но родители помогали в такие моменты».
Семья для Гальтье важна настолько, что он даже готов пойти на понижение – лишь бы быть поближе к ней. L’Equipe и другие французские медиа пишут, что в летнее межсезонье Гальтье уйдет в «Ниццу». Для сравнения: «Лилль» – чемпион, «Ницца» машет с девятой строчки.
Семья – действительно одна из причин, почему Гальтье так резко меняет рабочие условия. От Лилля до Марселя, где живет все родня тренера – почти 10 часов езды на машине. От Ниццы – чуть более двух часов.
Есть и чисто рабочие причины для возможного перехода. Первая – Гальтье пообещали удвоить месячный оклад. Сейчас он получает 180 тысяч евро в месяц. Вторая – боссы «Ниццы» пообещали качественные вложения в команду ради успешной работы с проектом.