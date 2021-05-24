Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: мама повлияла на карьеру, отец показывал правильный футбол

Родители сыграли важную роль в жизни и карьере Гальтье. Вот истории:

• У Гальтье была футбольная семья, по телевизору часто шли различные матчи. Иногда Гальтье безобразничал, и отец отправлял его спать. В этой ситуации спасала мама – она оставляла двери спальни сына открытыми. Так он смотрел телевизор из комнаты.

• Гальтье говорит, что его работа в «Лилле» – заслуга мамы. Если бы не она, то Гальтье не перешел бы туда в 2017-м: «Я не был уверен в проекте. Если честно, мне казалось, что меня настигнут неудачи. Но мама помогла сделать мне правильный выбор».

• Гальтье родился и почти все детство провел в Марселе. Лишь однажды он уехал в Лион, потому что его папу, который работал полицейским, перевели в тот город. Потом говорил:

«Папа болел за «Марсель». Ему не нравился футбол, который был в Лионе. Он часто жаловался мне на это. И я его отлично понимал. Когда мы вернулись в Марсель, меня по-настоящему накрыла игра. Он без конца показывал мне матчи клуба».

• Вот еще слова Гальтье про родителей: «Я не стал большой звездой. Да, я играл в сильных клубах. Но у меня было много неудач, после которых я хотел даже завершить карьеру. Это все было на эмоциях, но родители помогали в такие моменты».

Семья для Гальтье важна настолько, что он даже готов пойти на понижение – лишь бы быть поближе к ней. L’Equipe и другие французские медиа пишут, что в летнее межсезонье Гальтье уйдет в «Ниццу». Для сравнения: «Лилль» – чемпион, «Ницца» машет с девятой строчки.