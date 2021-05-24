Этой ночью самые возбужденные люди на свете – фанаты «Лилля». Бегают по городу, жгут пиро, дерутся с полицией
Официально: «Лилль» – новый чемпион Франции. Впервые за 4 года титул взял не «ПСЖ». И впервые за 10 лет «Лилль» забрал золотые медали. В последний раз клубу удавалось это в сезоне-2011/12.
Главные опорные пункты в истории клуба с того момента:
• Сезон-2012/13 – первое участие в ЛЧ с 2005 года.
• Сезон-2014/15 – «Лилль» впервые за 4 года остается без еврокубков.
• Сезон-2017/18 – Кристоф Гальтье приходит в «Лилль» и выносит его из зоны вылета на 11 строчку.
• Следующий год – второе место.
• Сезон-2019/20 – четвертое.
• Сезон-2020/21 – 🏆.
«Лилль» играл с «Анжером» на выезде, поэтому не смог разделить эмоции с фанатами. Зато в самом Лилле сейчас очень жарко.
Очень. Жарко.
В некоторых городах Франции из-за пандемии ввели комендантский час. В Лилле – тоже. Но фанатов это не смущает. Они посвящают кричалки Бураку Йылмазу.
Еще кадры с фанатами.
В центре Лилля сейчас громко взрываются петарды. Полиция привлекает подкрепление. Французская пресса пишет, что полицейские заставляют большие толпы разойтись. В некоторых местах фанаты сталкиваются с полицией.
От Анжера, в котором случился чемпионский матч, до Лилля 5 часов пути на авто. Французские медиа пишут, что клуб появится в городе рано утром. Чтобы точно пересечься с фанатами, «Лилль» заранее договорился с лидерами некоторых группировок о маршруту, по которому будет следовать автобус.