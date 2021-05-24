Этой ночью самые возбужденные люди на свете – фанаты «Лилля». Бегают по городу, жгут пиро, дерутся с полицией

Официально: «Лилль» – новый чемпион Франции. Впервые за 4 года титул взял не «ПСЖ». И впервые за 10 лет «Лилль» забрал золотые медали. В последний раз клубу удавалось это в сезоне-2011/12.

Главные опорные пункты в истории клуба с того момента:

• Сезон-2012/13 – первое участие в ЛЧ с 2005 года.

• Сезон-2014/15 – «Лилль» впервые за 4 года остается без еврокубков.

• Сезон-2017/18 – Кристоф Гальтье приходит в «Лилль» и выносит его из зоны вылета на 11 строчку.

• Следующий год – второе место.

• Сезон-2019/20 – четвертое.

• Сезон-2020/21 – 🏆.

«Лилль» играл с «Анжером» на выезде, поэтому не смог разделить эмоции с фанатами. Зато в самом Лилле сейчас очень жарко.