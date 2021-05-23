«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
Кажется, этой весной во всей Европе нет более необычного чемпиона.
🐕 «Лилль» проиграл только «Бресту», «Анже» и «Ниму». 16-й, 19-й и 12-й командам.
🐕 Или так: они десятые в лиге по созданным моментам (xG) и 36-е в топ-лигах.
🐕 Еще факт: один из лучших в команде – Бурак Йылмаз. Который до этого 18 лет (всю карьеру) играл в Турции и впервые уехал оттуда в 35 лет. И на старческом вайбе просто разорвал: 15+5 в 27 играх.
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🐕 Давайте еще один: у «Лилля» лучшая оборона в топ-лигах. Они допускают меньше всего моментов. Даже меньше «Ман Сити», «Атлетико» или «Челси».
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А ты сможешь в 37 лет раньше всех приезжать на работу?
На самом деле ничего сложного. «Лилль» похож на классический «Атлетико» Симеоне лучших годов. Выдрессированная оборона. Каждый знает, куда и как бежать, по запаху и мимике партнера.
«Лилль» играет 4-4-2 – с двумя компактными линиями: защиты и полузащиты. Расстояния между игроками и линиями минимальное. Движение – синхронное. За счет этого получается держать соперника перед своей штрафной, при этом не прессингуя высоко. То есть «Лилль» сдерживает их между двумя разметочными полукругами: центра поля и своей штрафной.
Звучит не очень сложно. Но. Чтобы так играть, нужны: а) сверхконцентрация – все 90 минут нельзя расслабляться б) постоянное общение между игроками. Может, видели и слышали: они постоянно жестикулируют, смотрят друг на друга и разговаривают.
Вот они главные дефенс-герои.
🏔️ 37-летний Жозе Фонте. Капитан. Держит супер-диету. Раньше всех приходит на тренировки, много работает в зале и мотивирует партнеров. На опыте организовывает оборону – больше всех разговаривает и машет руками.
🏔️ Рядом с ним, как сын, Свен Бомтан – 21-летний голландец. Один из лучших молодых пасующих ЦЗ Европы, которого зимой хотел «Ливерпуль». Его лучшие качества – пас, техника и видение поля, а дисциплина «Лилля» улучшает его оборонительные скиллы.
🏔️ Бенжамен Андре – выгрызает все в опорной зоне. В тройке Лиги 1 по перехватам и отборам – его тупо не пройдешь: он и читает игру, и классно отбирает. Этот парень уйдет в топ-клуб через три... два...
🏔️ Лучший вратарь лиги этого сезона Меньян. Спас для «Лилля» 4.6 гола в этом сезоне (показатель PSxG). 15-й в топ-лигах по спасениям.
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Но всю эту оборону построил тренер.
Прийти в умирающее место и вообще не лезть в чужие зоны ответственности. Так точно бывает?
Кристоф Гальтье пришел в «Лилль» в декабре 2017-го – тогда команда шла в зоне вылета. Спаслись, вскарабкавшись на 17 место. До этого он девять лет тренировал «Сент-Этьен» – стабильно хорошо, но без вау-эффекта.
У Гальтье нет больших секретов. Он в хороших отношениях с игроками и выстроил дисциплину. Конечно, на самом деле секретов там куча. Как заставить все работать одним механизмом? Как сделать так, чтобы тебя все слушали и пахали? Но он о них никогда не рассказывает. Просто говорит, что главная сила «Лилля» – коллективная работа.
Зато есть известный метод Гальтье вне поля – он принципиально не лезет ни в какие дела, кроме тренерских. То есть во все трансферное. «Тренер, который влезает в финансы, трансферные переговоры, просто тратит время».
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Всем тем, от чего отказывается Гальтье, занимался Луиш Кампуш. Один из лучших спортдиров Европы. Это он построил тот «Монако», который доходил до полуфинала ЛЧ и тоже вырывал чемпионство. Прямо злейший враг «ПСЖ». Хотя это как раз он открыл миру Мбаппе.
А также: Лемара, Марсьяля, Бенжамена Менди, Бернарду Силву, Фабиньо, Бакайоко. Ух-ух-ух.
Кампуш учился на одном факультете с Моуринью – в университете Порту. Потом работал параллельно с ним главным тренером в португальских клубах (и даже обыгрывал команды Моуринью). Но в целом был не очень успешным и быстро сдался.
Эксперты в Португалии говорили: Кампуш слабый как тренер, но классный переговорщик, который умеет выстраивать отношения с людьми. В 2005-м он разочаровался в футболе и ушел совсем – в бизнес и преподавание, катаясь между своим курортным рестораном и частной школой. Но спустя семь лет вернулся – скаутом в «Реал», куда его позвал Моуринью.
В 2013-м перешел в «Монако», чтобы перестраивать клуб: организовать тренерский штаб, клубный менеджмент, персонал. Кампуш создал новую систему скаутинга и пересобрал методику подготовки к соперникам. Да-да, все это делал один человек. Кампуш за год налетал в самолетах расстояние от Земли до Луны, постоянно работал и в итоге выгорел от напряжения. И ушел в новую обстановку в 2016-м.
Список найденных звезд для «Лилля» такой же пузатый: Пепе, Осимхен, Леау, Балло-Туре, Иконе, Челик, Бамба, Фонте, Ботман, Йылмаз, Языджи. Трансферный баланс «Лилля» при Кампуше: +169 миллионов евро.
Эксперты в Португалии говорили: Кампуш слабый как тренер, но классный переговорщик, который умеет выстраивать отношения с людьми. В 2005-м он разочаровался в футболе и ушел совсем – в бизнес и преподавание, катаясь между своим курортным рестораном и частной школой. Но спустя семь лет вернулся – скаутом в «Реал», куда его позвал Моуринью.
В 2013-м перешел в «Монако», чтобы перестраивать клуб: организовать тренерский штаб, клубный менеджмент, персонал. Кампуш создал новую систему скаутинга и пересобрал методику подготовки к соперникам. Да-да, все это делал один человек. Кампуш за год налетал в самолетах расстояние от Земли до Луны, постоянно работал и в итоге выгорел от напряжения. И ушел в новую обстановку в 2016-м.
Список найденных звезд для «Лилля» такой же пузатый: Пепе, Осимхен, Леау, Балло-Туре, Иконе, Челик, Бамба, Фонте, Ботман, Йылмаз, Языджи. Трансферный баланс «Лилля» при Кампуше: +169 миллионов евро.
Кампуш + Гальтье = чемпионство. Первое для «Лилля» за десять лет. Но в этой истории не будет хэппи-энда. Кампуш больше не связан с клубом, потому что владелец и босса «Лилля» недавно отдал клуб инвестиционному фонду из-за огромного долга. А Гальтье после сезона наверняка уйдет в тихую «Ниццу», где будет зарплата 2х и всего пара часов езды от семьи.
Вероятно, «Лилль» − это команда-вспышка, которая распадется на части сразу же после титула. Это было коротко, но это было хорошо, свежо и интересно.