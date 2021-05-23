«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?

Кажется, этой весной во всей Европе нет более необычного чемпиона.

🐕 «Лилль» проиграл только «Бресту», «Анже» и «Ниму». 16-й, 19-й и 12-й командам.

🐕 Или так: они десятые в лиге по созданным моментам (xG) и 36-е в топ-лигах.

🐕 Еще факт: один из лучших в команде – Бурак Йылмаз. Который до этого 18 лет (всю карьеру) играл в Турции и впервые уехал оттуда в 35 лет. И на старческом вайбе просто разорвал: 15+5 в 27 играх.

Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн

🐕 Давайте еще один: у «Лилля» лучшая оборона в топ-лигах. Они допускают меньше всего моментов. Даже меньше «Ман Сити», «Атлетико» или «Челси».

Тормози-тормози. Чемпион, чья лучшая черта − каменная оборона? Почему так?

А ты сможешь в 37 лет раньше всех приезжать на работу?

На самом деле ничего сложного. «Лилль» похож на классический «Атлетико» Симеоне лучших годов. Выдрессированная оборона. Каждый знает, куда и как бежать, по запаху и мимике партнера.

«Лилль» играет 4-4-2 – с двумя компактными линиями: защиты и полузащиты. Расстояния между игроками и линиями минимальное. Движение – синхронное. За счет этого получается держать соперника перед своей штрафной, при этом не прессингуя высоко. То есть «Лилль» сдерживает их между двумя разметочными полукругами: центра поля и своей штрафной.

Звучит не очень сложно. Но. Чтобы так играть, нужны: а) сверхконцентрация – все 90 минут нельзя расслабляться б) постоянное общение между игроками. Может, видели и слышали: они постоянно жестикулируют, смотрят друг на друга и разговаривают.

Вот они главные дефенс-герои.

🏔️ 37-летний Жозе Фонте. Капитан. Держит супер-диету. Раньше всех приходит на тренировки, много работает в зале и мотивирует партнеров. На опыте организовывает оборону – больше всех разговаривает и машет руками.