Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo

Maneskin знакомы со школы. Текст песни Zitti E Buoni – про независимость молодых

Италия выиграла Евровидение-2021. Набрала 524 балла и опередила фаворитов из Франции (499) и Швейцарии (432). Манижа из России заняла на Евровидении только девятое место. Итальянцы опередили ее на 320 баллов. Победу для Италии сделала рок-группа Maneskin.

Все результаты Евровидения-2021

Впервые с 2006 года на Евровидении побеждает группа. Maneskin – это четыре человека. Состав собрался в 2015 году, хотя почти все они знакомы еще со школы. Только барабанщик нашелся через рекламу в фейсбуке. Как их различать по именам:

Дамиано Давид – вокалист

Итан Торкио – барабанщик

Томас Раджи – гитарист

Виктория Де Анжелис – басистка

Победители Евровидения-2021 вразрез с трендом на английский текст привезли на конкурс итальянскую песню Zitti E Buoni – «Тихие и послушные» в переводе. Она написана еще в 2016 году как баллада. Уже потом адаптировалась и менялась под рок. Песня обращается к молодежи, которой не надо никого слушать и надо оставаться собой.

В оригинальном тексте песни есть мат. Но на Евровидении он запрещен, поэтому Maneskin исполняют сокращенную версию с цензурой.