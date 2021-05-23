Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo
Maneskin знакомы со школы. Текст песни Zitti E Buoni – про независимость молодых
Италия выиграла Евровидение-2021. Набрала 524 балла и опередила фаворитов из Франции (499) и Швейцарии (432). Манижа из России заняла на Евровидении только девятое место. Итальянцы опередили ее на 320 баллов. Победу для Италии сделала рок-группа Maneskin.
Все результаты Евровидения-2021
Впервые с 2006 года на Евровидении побеждает группа. Maneskin – это четыре человека. Состав собрался в 2015 году, хотя почти все они знакомы еще со школы. Только барабанщик нашелся через рекламу в фейсбуке. Как их различать по именам:
- Дамиано Давид – вокалист
- Итан Торкио – барабанщик
- Томас Раджи – гитарист
- Виктория Де Анжелис – басистка
Победители Евровидения-2021 вразрез с трендом на английский текст привезли на конкурс итальянскую песню Zitti E Buoni – «Тихие и послушные» в переводе. Она написана еще в 2016 году как баллада. Уже потом адаптировалась и менялась под рок. Песня обращается к молодежи, которой не надо никого слушать и надо оставаться собой.
В оригинальном тексте песни есть мат. Но на Евровидении он запрещен, поэтому Maneskin исполняют сокращенную версию с цензурой.
22-летний вокалист Дамиано Давид – лицо и лидер группы. Когда Maneskin уже получили награду и снова исполняли песню, он поцеловал Томаса Раджи. Чуть позже – Итана Торкио.
Уже после финального выступления на Евровидении они опубликовали пост в инстаграме: «Рок-н-ролл никогда не умрет. Сегодня мы вошли в историю. Любим вас».
На пресс-конференцию Дамиано Давид вообще пришел так:
Итальянцы давно переживают из-за личной жизни Дамиано Давида. Медиа годами обсуждали, что он встречается с басисткой Де Анжелис или вообще гей. Сам Давид рассказывал только о прошлых отношениях. Уже перед Евровидением фанаты выяснили информацию о его помолвке с моделью Джорджией Солери. Давид отреагировал: «Через четыре года мы же можем рассказать, да?»
Все говорят о Maneskin через Placebo и вспоминают, как Брайан Молко разбил гитару на Сан-Ремо. Хотя группа копирует One Direction
Зрители Евровидения-2021 активно сравнивают Maneskin и британскую группу Placebo. Вот один твит-пример: «Поздравляем Брайана Молко с победой на Евровидении-2021». Брайан Молко – гитарист, вокалист и автор песен Placebo. Само попадание Maneskin на Евровидение называется скрытой местью от Placebo. Это отсылки на одно давнее и по-своему культовое выступление Placebo из 2001 года.
Тогда группа приезжала на фестиваль в Сан-Ремо как приглашенные гости. Аудитория в зале очень холодно реагировала на незнакомых артистов. Тогда Брайан Молко подумал, что взбодрит людей, если разобьет гитару о коробку усилителя. Но нарвался на осуждение и гул. Перед уходом со сцены Молко поклонился свистящим зрителям.
Maneskin не проявляют такой агрессии, но тоже прославились на фестивале в Сан-Ремо. Мы рассказывали о необычной поездке на Сан-Ремо футболиста Златана Ибрагимовича из «Милана». Так вот он был там же, где Maneskin победили и получили право на выступление в Евровидении-2021.
У всех музыкантов Maneskin есть один общий пример для вдохновения – бывший вокалист One Direction Гарри Стайлс. Дамиано Давид даже копирует его стиль по костюмам и делал каверы на его песни.
Maneskin начинали на улице и взяли название из датского языка
Дебютный альбом Maneskin вышел в 2018-м. Называется Il Ballo della Vita. Участники группы называют его праздником музыки, молодости и свободы. Потом Maneskin выпустили еще один альбом Teatro d'Ira - Vol. I. Он уже связан с их подготовкой к большому туру по Италии, который запланирован на 2022 год.
Название Maneskin отсылает к Дании. Виктория Де Анжелис – наполовину датчанка. На датском языке название Maneskin означает «Лунный свет». Maneskin получили всеобщую известность на программе X Factor в 2017-м. Там группа заняла второе место. Дамиано Давид исполнил песню The Struts 'Kiss This. Во время выступления он танцевал у стойки.
Цитата о прошлом: «Мы были уличными музыкантами. Это оказалось важным стартовым этапом, который научил нас завоевывать аудиторию. Мы всегда оставались самими собой – на все сто». Они выходили на обычные улицы Рима. Видео с уличными концертами до сих пор остаются на канале Maneskin. И собирают более миллиона просмотров.
На сцене они всегда что-нибудь показывают:
Быстро меняются и взрослеют. Первый кадр – 2017-й, второй – 2021-й:
Еще до финального этапа Евровидения группу Maneskin полюбили зрители из России. Запустили хэштег #RussiaLovesMåneskin и показывали, что даже коты отдают Maneskin максимальное количество баллов. Газета Metro в мае предсказала победу Италии, а Францию поставила на второе место. Угадала.