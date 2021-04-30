50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»

1. Первый победитель Евровидения – швейцарская певица Лис Ассия. В 1956-м все было по-другому: всего семь стран, а у каждой по две песни. Ассия пела дважды, но неизвестно, какое место заняла ее вторая песня. Подробные результаты первого Евровидения до сих пор не публиковались .

2. На втором Евровидении итальянец пел пять минут (по регламенту нельзя больше трех), но его не дисквалифицировали. После этого правило окончательно закрепилось, и больше его никто его не нарушал.

3. У Ирландии рекорд по победам (7 раз). Великобритания 15 раз была второй . Норвегия чаще всего занимала последнее место (11), но трижды побеждала.

4. Люксембург выигрывал пять раз. Но никто из победителей не имел люксембургского гражданства : четыре француза и один грек.

5. Только участники Монако (последнее участие – в 2006-м) никогда не пели на родном языке .