50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»
1. Первый победитель Евровидения – швейцарская певица Лис Ассия. В 1956-м все было по-другому: всего семь стран, а у каждой по две песни. Ассия пела дважды, но неизвестно, какое место заняла ее вторая песня. Подробные результаты первого Евровидения до сих пор не публиковались.
2. На втором Евровидении итальянец пел пять минут (по регламенту нельзя больше трех), но его не дисквалифицировали. После этого правило окончательно закрепилось, и больше его никто его не нарушал.
3. У Ирландии рекорд по победам (7 раз). Великобритания 15 раз была второй. Норвегия чаще всего занимала последнее место (11), но трижды побеждала.
4. Люксембург выигрывал пять раз. Но никто из победителей не имел люксембургского гражданства: четыре француза и один грек.
5. Только участники Монако (последнее участие – в 2006-м) никогда не пели на родном языке.
6. В 1969-м победили четыре страны с одинаковым количеством баллов: Франция, Нидерланды, Испания и Великобритания. Следующий конкурс прошел в Амстердаме. Сейчас в такой ситуации организаторы отдадут победу тому, за кого проголосовало больше стран.
7. Ситуация с четырьмя победителями многих разозлила. Финляндия, Швеция, Норвегия, Австрия и Португалия бойкотировали Евровидение-1970.
8. В 1974-м группа ABBA с песней Waterloo победила на Евровидении и стала группой мирового масштаба. Только хозяйка конкурса Великобритания дала ABBA ноль баллов – все хотели победу Оливии Ньютон-Джон.
9. СССР не участвовал в Евровидении, но показывал по его центральному телевидению. Сначала лучшие номера, а с 1988-го – весь конкурс в прямом эфире. В 1990-м Евровидение единственный раз прошло в социалистической стране – югославском Загребе.
10. СССР в 1987-м хотел отправить на Евровидение Валерия Леонтьева. Сам он говорит, что тогда об этом ничего не слышал, но потом до него дошли слухи о планах министерства просвещения.
11. Югославия в 1985-м отозвала артиста, когда стала известна дата конкурса. Она совпадала с пятилетней годовщиной смерти Тито.
12. Россия ворвалась на Евровидение в 1994-м. Мария Кац под псевдонимом Юдифь с песней «Вечный странник» заняла девятое место. Кац говорит, что подготовка шла очень долго – режиссер помогал ей вжиться в образ библейской героини, чтобы получилась ожившая картина Густава Климта «Юдифь и Олоферн».
13. В 1980-м участвовала африканская страна – Марокко. Тот конкурс должен был принять Израиль, но он отказался делать это второй год подряд и вообще не прислал артиста. Евровидение прошло в Нидерландах, где Самира Бенсаид с песней на арабском заняла пятое место. Потом Израиль вернулся, и Марокко отказался от Евровидения.
14. Иордания в 1978-м вместо выступления певца из Израиля показывала на экране букет цветов. Изхар Коэн победил, но иорданское телевидение прервало трансляцию, а потом объявило, что победила Бельгия. Глава израильской делегации все равно остался недоволен выступлением Коэна. Он сказал, что он победил только потому, что все остальные спели ужасно.
15. 38 тысяч человек – рекордная живая аудитория для Евровидения. Столько вместил стадион Копенгагена.
16. Теоретически на Евровидении могут выступить Ватикан, Египет, Иордания, Алжир, Ливия, Ливан. Все они – члены Европейского вещательного союза, но в конкурсе не заинтересованы или не участвовали из-за политики.
Больше политики – в специальном разделе «Гола»
17. В 1974-м в Португалии прошла бескровная «революция гвоздик». Сигнал о начале захвата власти начался с сообщения по радио: диктор зачитал первые строчки песни португальского участника Паулу ди Карвалью.
18. Впервые строчка на русском языке была пропета на Евровидении-1969 югославской группой «Kvartet 4M»: «О, здравствуйте!»
19. Комик и музыкант Штефан Рааб занял на Евровидении пятое место. А через пять лет придумал Бундесвидение: принцип тот же, только соревнуются немецкие земли (чаще всех побеждал Берлин). Конкурс продержался десять лет и закрылся в 2015-м.
20. Тот, кто выступал в финале вторым, никогда не побеждал. И девять раз занимал последнее место. Это главное суеверие вокруг Евровидения.
21. Австралия в 2001-м странно показывала Евровидение: вырезала почти все голосование и представление участников, заменяя их местными номерами. Через 14 лет Австралия стала постоянной участницей – есть даже второе место.
22. Израильская певица Иланит в 1973-м выступала в бронежилете. В 1972-м палестинские террористы расстреляли израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, поэтому даже спустя год в Люксембурге все были напряжены. Английский комментатор, например, просил хлопать Иланит сидя, чтобы служба безопасности никого случайно не застрелила.
23. Испанка Массиель в победной песне Евровидения-1968 138 раз поет «Ла ла ла». Но даже тут проникла политика. Изначально куплеты были на каталонском, а пел Жуан Серрат, но режим Франко допустил поездку Массиель только с испанским текстом. Она победила.
24. «Арсенал» делал пародию на Евровидение в 2015-м. Росицки – рокер, Щесны играет на синтезаторе в перчатках, Касорла – самый типичный испанец.
25. В 1986-м победила бельгийская певица Сандра Ким. Ей было 13 лет, но бельгийцы врали, что 15.
26. Возрастной ценз в 16 лет появился на Евровидении только в 1989-м, когда на одном конкурсе выступили 11-летняя француженка и 12-летняя израильтянка.
27. Самому старому участнику Евровидения было 95. Это контрабасист швейцарской группы Takasa.
28. Во время выступлений на сцене может быть не больше шести человек. Нельзя приводить на сцену животных.
29. Впервые зрители голосовали на Евровидении в 1998 году. До этого победителя определяло жюри. С 2009-го голоса телезрителей и жюри даются в пропорции 50 на 50. С 2016-го они объявляются отдельно.
30. 19 участников за всю историю Евровидения набрали ноль баллов.
31. Главная беда Евровидения – страны предсказуемо голосуют за соседей. Австрия в 2007-м расстроилась, что ее певец занял в полуфинале предпоследнее место из-за «блокового голосования». И до 2011-го игнорировала конкурс.
32. После победы Димы Билана директор Евровидения настаивал: он победил не за счет голосов стран бывшего СССР. Хотя в полуфинале у него было только третье место.
33. В 2006-м впервые победил хэви-метал. Финская группа Lordi выиграла с песней «Hard Rock Hallelujah». Второй раз в истории Евровидения в названии было слово «Аллилуйя». Предыдущая песня тоже победила. Финны потом установили рекорд – 80 тысяч человек пели на площади «Hard Rock Hallelujah» в караоке.
34. До 1998-го каждая страна на выступление привозила с собой оркестр и дирижера.
35. В исследовании 2020 года социологи выяснили, что меньше всего Евровидение любят итальянцы. 34% опрошенных сказали, что хотя бы раз смотрели конкурс. Больше всех любят Евровидение в Швеции (86%), Россия – в пятерке (72%). А в Японии 93% жителей даже не знают о существовании Евровидения.
36. Италия игнорировала Евровидение с 1998 по 2010-й. Решение объяснялось старомодностью и скукой Евровидения.
37. Салвадор Собрал из Португалии – рекордсмен по количеству набранных очков. 758! Но такие рекорды постоянно бьются, потому что в голосовании принимают участие все больше стран.
38. Немецкий певец Андреас Кюммерт в 2015-м выиграл национальный отбор, но прямо на сцене сказал: мнене хватает выносливости, он не принимает решение зрителей и отказывается ехать на Евровидение в Вену.
39. В песне Евровидения обязательно должен быть текст. Но нет минимального количества слов. Например, в 1995-м Норвегия победила с песней, где было всего 24 слова – рекордный минимум для победителя.
40. Ирландский Милстрит – самый маленький город, который принимал Евровидение. Там живут 1400 человек.
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41. Самое дорогое Евровидение прошло в Копенгагене. Оно стоило $60 млн. На втором месте конкурс в Баку ($46 млн), на третьем – московское Евровидение ($44 млн).
42. Бельгийская группа Urban Trad в 2003-м спела на вымышленном языке. И заняла второе место.
43. Европейский вещательный союз запрещает провайдерам делиться личной информацией абонентов. Правило появилось в 2009-м. Тогда 43 азербайджанца уехали на допрос в полицию, потому что проголосовали за армянский дуэт. Хотя Азербайджан в своей ТВ-версии даже скрывал этот номер.
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44. На том же Евровидении Азербайджан ругался с Белоруссией. Белорусские медиа обвинили Азербайджан в подкупе голосов. Якобы 10 автобусов с белорусов выехали в Литву, откуда белорусы отправляли смски с литовских сим-карт. Азербайджан отвергал обвинения.
45. В песнях Евровидения нельзя ругаться. Исландская певица Сильвия Найт хотела спеть слово «fucking», но организаторы настояли, и она заменила его на «freaking».
46. Композитор Ральф Зигель написал рекордные 24 песни для Евровидения. Победила одна. В 1982-м Германия с музыкой Зигеля впервые выиграла.
47. Корри Брокен из Нидерландов в 1957-м выиграла Евровидение. Через год снова участвовала – и заняла последнее место.
48. Исследование: в последнее время на Евровидение песни становятся мрачнее. Но не меняется одно – слово «любовь» в названии остается самым популярным.
49. Победитель Евровидения не получает за победу деньги. Приз – гастрольный тур по Европе.
50. Рекорд по количеству языков в одной песни – 12. Норвежская группа Bendik Singers пела строчки на французском, английском, норвежском, испанском, итальянском, датском, ирландском, финском, шведском, сербохорватском, немецком и иврите.