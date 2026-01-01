Евровидение

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Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза
Дата основания
1956 г.
Автор
Марсель Безенсон
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