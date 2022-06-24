Как Евровидение-2023 перенесено из Украины и где теперь пройдет: вероятно, в Великобритании – там оно проходило чаще всего
Украина выиграла Евровидение-2022, поэтому следующий конкурс должен был пройти именно в этой стране. Евровидение традиционно запланировано на май, и до нового конкурса еще 11 месяцев, но Европейский вещательный союз (EBU) все решил.
Евровидение-2023 не состоится в Украине – EBU объявил об этом официально.
Почему Евровидение-2023 перенесено из Украины
Что в заявлении EBU:
🔔 Для проведения Евровидения должны быть гарантии безопасности.
🔔 Всего с конкурсом связаны не менее 40 тысяч человек – четверть из них работают на конкурсе, остальные три четверти – фанаты.
🔔 Перенос произойдет в соответствии с правилами о форс-мажорных ситуациях, которые прописаны в общем положении.
Общий вывод: по оценке EBU, безопасность в случае проведения конкурса в Украине – не гарантирована.
Где пройдет Евровидение-2023 после переноса из Украины
EBU уже сообщил, что ведутся переговоры с Великобританией, которая заняла на конкурсе 2022 года второе место.
Минимум 15 городов Великобритании претендуют на проведение Евровидения-2023, фаворитом пока считается Глазго. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что конкурс должна провести Украина, а «фантастическим местом» для этого стал бы Киев или любой другой безопасный город.
Сразу несколько стран высказались о готовности принять Евровидение в 2023 году. Среди них – Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия.
Переносы Евровидения: когда раньше они случались
Известно несколько случаев:
🇳🇱 Великобритания принимала Евровидение в 1960-м. Предыдущим победителем были Нидерланды, но страна отказалась от организации конкурса, так как недавно (в 1958-м) уже его принимала.
🇫🇷 Великобритания приняла его и в 1963-м вместо Франции. Причина та же, что и у голландцев – в 1959-м и 1961-м конкурс уже проводился во Франции.
🇲🇨 В 1972 году Монако не приняло конкурс из-за отсутствия подходящей площадки. Турнир был перенесен в Великобританию.
🇱🇺 В 1974-м Люксембург отказался из-за высоких затрат на проведение – снова выручила Великобритания.
🇮🇱 В 1980-м Израиль не стал принимать конкурс из-за затрат на перевод телевидения на цветное вещание. Евровидение прошло в Нидерландах.
Где чаще всего проходило Евровидение
🇬🇧 Великобритания чаще всех принимала Евровидение – восемь раз. В половине случаев – из-за отказа других стран.
🇮🇪 У Ирландии рекорд по «законному» проведению Евровидения – семь раз после семи своих побед. А еще Ирландия – единственная страна, которая выигрывала (и соответственно принимала) сразу три Евровидения подряд