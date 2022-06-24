Как Евровидение-2023 перенесено из Украины и где теперь пройдет: вероятно, в Великобритании – там оно проходило чаще всего

Украина выиграла Евровидение-2022, поэтому следующий конкурс должен был пройти именно в этой стране. Евровидение традиционно запланировано на май, и до нового конкурса еще 11 месяцев, но Европейский вещательный союз (EBU) все решил.

Евровидение-2023 не состоится в Украине – EBU объявил об этом официально.

Почему Евровидение-2023 перенесено из Украины

Что в заявлении EBU:

🔔 Для проведения Евровидения должны быть гарантии безопасности.

🔔 Всего с конкурсом связаны не менее 40 тысяч человек – четверть из них работают на конкурсе, остальные три четверти – фанаты.

🔔 Перенос произойдет в соответствии с правилами о форс-мажорных ситуациях, которые прописаны в общем положении.

Общий вывод: по оценке EBU, безопасность в случае проведения конкурса в Украине – не гарантирована.

Где пройдет Евровидение-2023 после переноса из Украины

EBU уже сообщил, что ведутся переговоры с Великобританией, которая заняла на конкурсе 2022 года второе место.

Минимум 15 городов Великобритании претендуют на проведение Евровидения-2023, фаворитом пока считается Глазго. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что конкурс должна провести Украина, а «фантастическим местом» для этого стал бы Киев или любой другой безопасный город.

Сразу несколько стран высказались о готовности принять Евровидение в 2023 году. Среди них – Италия, Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия.