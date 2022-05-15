Кто за кого голосовал на Евровидении-2022: Украине отдали победу только 5 стран из 40 в жюри, Германия не получила от них ни одного балла
14 мая в Турине завершилось Евровидение-2022. Оно длилось 4 дня, и в нем участвовали 40 стран (Россия была исключена из числа участников). Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra.
А вот так выглядит топ-3 Евровидения-2022:
- Kalush Orchestra (Украина) – Stefania, 631;
- Sam Ryder (Великобритания) – SPACE MAN, 466;
- Chanel (Испания) – SloMo, 459.
Важные и интересные итоги вокруг голосования.
Как голосовали за Украину
После голосования жюри лидером была не украинская группа Kalush Orchestra, а Sam Ryder из Великобритании: набрал 283 балла и занимал первое место. Украина же была лишь на четвертом месте. Но все решило зрительское голосование, которое вывело ее на первое первую строчку.
Наивысший балл (12) Украина получила от жюри из пяти (всего голосовало 40) стран: Польша, Молдова, Латвия, Румыния и Литва. Что касается зрительского голосования, то 12 баллов Украине присудили зрители из 28 стран, включая Великобританию. Меньше всего баллов Украине поставили зрители из Сербии (7). Из жюри – Сан-Марино (2).
Если говорить о соотношении голосов, то жюри дали Украине 192 балла, зрители – 439. Для Украины это третья победа Евровидении: до этого она выигрывала конкурс в 2004-м и в 2016-м.
Другие факты о голосовании
• Великобритания же получила 12 баллов только от зрителей из Мальты. Зато жюри из 8 стран поставили ей наивысший балл: Украина, Бельгия, Грузия, Чехия, Азербайджан, Франция, Германия и Австрия. Ее расклад: 183 балла от зрителей, 283 – от жюри;
• Расклад по Испании, которая стала третим призером Евровидения-2022: 228 баллов от зрителей (12 дала Греция), 231 – от жюри (12 дали Мальта, Ирландия, Австралия, Северная Македония, Сан-Марино, Португалия, Швеция и Армения);
• Кстати, так выглядит полная таблица с результатами голосования:
• Австралия заняла 15-е место, набрав 125 баллов. Зрители дали ей 2 балла (из Азербайджана). Остальные 123 – жюри. Целых 10 баллов прилетело от жюри из Швеции.
О причинах участии Австралии мы писали в отдельном тексте:
• Топ-3 аутсайдеров в общем голосовании выглядит так:
- Malik Harris (Германия) – Rockstars, 6 баллов;
- Alvan & Ahez (Франция) – Fullen, 17;
- Systur (Исландия) – Með Hækkandi Sól, 20.
• Меньше всего баллов набрал немецкий Malik Harris – у него шесть баллов. От жюри Германия не получила ни одного голоса, от зрителей – шесть. По два балла отдали зрители из Австрии, Швейцарии и Эстонии;
• Девять стран набрали меньше 100 баллов, пять – меньше 50;
• Две страны получили от жюри меньше 10 баллов: Германия (0), Франция (9);
• Шесть стран получили от зрителей меньше 10 баллов: Азербайджан (3), Бельгия (5), Чехия (5), Франция (8), Германия (6), Швейцария (0).