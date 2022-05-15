Кто за кого голосовал на Евровидении-2022: Украине отдали победу только 5 стран из 40 в жюри, Германия не получила от них ни одного балла

14 мая в Турине завершилось Евровидение-2022. Оно длилось 4 дня, и в нем участвовали 40 стран (Россия была исключена из числа участников). Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra.

А вот так выглядит топ-3 Евровидения-2022:

Важные и интересные итоги вокруг голосования.