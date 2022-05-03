На Евровидении выступит тиктокер с 12 млн подписчиков: спал на парковке, называл себя блохой и стал популярным из-за каверов

Теперь Великобританию представит звездный тиктокер. Он имеет более 12 млн подписчиков

В 2022 году Великобритания входит в четверку фаворитов Евровидения. Там ее представляет тиктокер Сэм Райдер. Он имеет 12,3 миллиона подписчиков и более 100 миллионов лайков. В аккаунте Райдера сейчас скрыты тиктоки с его каверами и фрагментами отдельных песен. Хотя другие пользователи тоже выкладывают видео с его выступлениями.

Райдер делал вирусные каверы на песни популярных исполнителей. Он перепевал треки Рианны, Бруно Марса, Сиа и других. В конце 2020 года тикток назвал Райдера самым популярным артистом в Великобритании. На тот момент Райдер еще ни разу вживую не выступал перед публикой, но ни одна британская звезда не имела такого популярного аккаунта в тиктоке.

На тот момент у Райдера уже было 10 миллионов подписчиков. Позже он подписал контракт с лейблом Parlophone и начал сольную музыкальную карьеру. К маю 2022 года Райдер выпустил собственный EP The Sun's Gonna Rise и продал целый тур по Великобритании. До этого он выпускал еще и отдельные синглы. Многие песни доступны на ютуб-канале Райдера.