На Евровидении выступит тиктокер с 12 млн подписчиков: спал на парковке, называл себя блохой и стал популярным из-за каверов
Евровидение-2022 состоится в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Италия получила право на проведение песенного конкурса после победы группы Maneskin на Евровидении-2021. Последнее место в том финале заняла Великобритания. Тогда она не получила баллы от жюри и телезрителей – завершила Евровидение с нулем. Всего в том финале было представлено 26 стран.
Теперь Великобританию представит звездный тиктокер. Он имеет более 12 млн подписчиков
В 2022 году Великобритания входит в четверку фаворитов Евровидения. Там ее представляет тиктокер Сэм Райдер. Он имеет 12,3 миллиона подписчиков и более 100 миллионов лайков. В аккаунте Райдера сейчас скрыты тиктоки с его каверами и фрагментами отдельных песен. Хотя другие пользователи тоже выкладывают видео с его выступлениями.
Райдер делал вирусные каверы на песни популярных исполнителей. Он перепевал треки Рианны, Бруно Марса, Сиа и других. В конце 2020 года тикток назвал Райдера самым популярным артистом в Великобритании. На тот момент Райдер еще ни разу вживую не выступал перед публикой, но ни одна британская звезда не имела такого популярного аккаунта в тиктоке.
На тот момент у Райдера уже было 10 миллионов подписчиков. Позже он подписал контракт с лейблом Parlophone и начал сольную музыкальную карьеру. К маю 2022 года Райдер выпустил собственный EP The Sun's Gonna Rise и продал целый тур по Великобритании. До этого он выпускал еще и отдельные синглы. Многие песни доступны на ютуб-канале Райдера.
На Евровидении-2022 Сэм Райдер выступит с песней Space Man. Он написал ее еще год назад. Потом исполнение услышали сотрудники BBC – так национальный вещатель Евровидения сам предложил Райдеру участие в конкурсе. Райдер утверждает, что работал над песней летом вместе с друзьями. Ему помогала даже обладательница «Грэмми» и автор песен Эми Уэдж.
Послушать песню и посмотреть ее исполнение от Сэма Райдера можно тут:
Официальный сайт Евровидения рассказывает, что Райдер выложил первое видео в тиктоке еще в начале пандемии коронавируса. Позже на его каверы песен реагировали Сиа, Алиша Киз, Джастин Бибер и другие звезды. Сам Райдер удивлялся за месяц до поездки на Евровидение-2022: «Это безумие. Без тиктока меня бы здесь не было». Он отсчитывает популярность с 15 мая 2020-го.
До успеха в тиктоке Райдер не был таким известным, но уже выступал гитаристом в нескольких группах. Так он вспоминает то время: «Я был похож на собачью блоху. Постоянно бегал между группами. Это был ценный опыт, чтобы научиться настоящему ремеслу. Райдер признавался, что ему очень нравится играть на гитаре. Но его реальная музыкальная цель – работа над вокалом.
Только в феврале 2021 года Райдер показал свой личный дебютный сингл – Whirlwind. Он стал участником Евровидения от Великобритании по нескольким причинам. Одна из основных – умение привлекать аудиторию. Представители BBC и музыкальных компаний отмечали его вокал и перспективную песню. Британцы считают, что Space Man может выстрелить на Евровидении.
Что еще надо знать о Сэме Райдере и выступлении Великобритании на Евровидении-2022
Все страны по-своему проводят отбор на Евровидение-2022. Обычно за него отвечают национальные вещатели – они и выбирают формат (и отвечают почти за все). Ранее британские зрители отбирали исполнителей через голосование, но с этого года все не так. Теперь BBC и музыкальная компания TaP Music закрытым выбором вместе определяли участника Евровидения.
На сайте TaP Music указано, что сейчас с компанией сотрудничает Лана Дель Рей. Но в предыдущие годы на всех афишах и релизах TaP Music указывалась Дуа Липа. Эта певица сотрудничала с местными менеджерами около десяти лет, но в итоге разорвала контракт. Инсайдеры писали, что причина – деньги. Дуа Липа была недовольна своей долей.
Великобритания не попадала в десятку лучших на Евровидении с 2009 года. Из-за этого представители TaP Music теперь отдельно проясняют, что через этот конкурс артист должен поднимать собственную популярность. Обычно в их сторону был негатив. Ежегодно трансляции Евровидения и отдельные выступления участников смотрят около 200 миллионов человек.
Музыкальная карьера Райдера по совпадению развивается с того же 2009 года. Так он говорил о желании переломить ситуацию с результатами Великобритании на Евровидении: «Всегда есть время, чтобы сделать поворот во время прилива. Негативное отношение к Евровидению уже может войти в привычку. Позитив же сейчас значит для меня больше, чем целый мир».
Теперь Сэм Райдер будет ассоциироваться в том числе и с TaP Music. Перед Евровидением фанаты ждут от него шоу и место хотя бы в пятерке лучших. Если не получится, то Райдер может подарить какую-нибудь необычную историю. Обычно у него это получается. Например, Райдер спал на парковке, когда слишком рано приехал на запись нового релиза. Потом назвал себя суеверным.
У Евровидения-2022 и тиктока есть еще одна важная связь. В 2022 году тикток стал официальным развлекательным партнером песенного конкурса. Организаторы объясняют, что так они надеются сделать для зрителей больше эксклюзивного контента. Там появятся отдельные плейлисты, уникальные закулисные кадры и специальные программы с участниками Евровидения-2022.