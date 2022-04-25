Кто спонсирует Евровидение-2022: что делают вещатели, какие бонусы получают партнеры
Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Это 66-й по счету песенный конкурс. Евровидение в третий раз состоится в Италии. Так получилось из-за победы группы Maneskin на предыдущем конкурсе. Теперь за Италию выступит дуэт Mahmood & Blanco с песней Brividi. Итальянцы по-прежнему остаются одними из фаворитов Евровидения.
Как строится спонсорская поддержка Евровидения-2022
Основные деньги идут от национальных вещателей, которые входят в EUB (Европейский вещательный союз). На официальном сайте Евровидения был ответ на вопрос по деньгам Евровидения. Daily Star со ссылкой на эту информацию писала, что песенный конкурс получает от вещателей общий взнос в 6,2 миллиона евро (5,2 миллиона фунтов).
Rai – вещатель Евровидения-2022 в Турине. На его примере видно, какие привилегии получают вещатели конкурса в ответ на эти взносы. Именно они отправляют заявки от имени страны. Они же влияют на выбор исполнителей (в том числе транслируют отборы). Rai объявлял имена ведущих Евровидения-2022, когда вел трансляцию музыкального фестиваля в Сан-Ремо.
Итальянский вещатель повлиял и на выбор города-организатора. EUB спускал фиксированные критерии, но отбор из всех заявок осуществлял именно Rai. Италия входит в большую пятерку стран – они делают больше всего финансовых отчислений в пользу Евровидения. Поэтому Mahmood & Blanco пропустят полуфинал и выступят сразу в финале.
Eurofestival News в апреле выделил сразу шесть итальянских компаний, которые окажут Евровидению-2022 спонсорскую поддержку. Перечисляем: FIAT, Lavazza, Costa Cruises, Vodafone, Plenitude и Philadelphia. Все они взамен получат возможность проведения специальных мероприятий перед ареной Евровидения в Турине и маркетинговые привилегии.
Какие еще спонсоры есть у Евровидения-2022
Евровидение-2022 строится не только на вещателях. Booking второй год подряд остается официальным туристическим партнером конкурса. Представители компании объясняли, что согласились на спонсорскую поддержку Евровидения из-за идеи пересечения границ и всеобщего объединения. Официальным развлекательным партнером Евровидения-2022 стал тикток.
Сайт Eurovoix еще в декабре писал о поиске технических спонсоров для помощи в проведении Евровидения-2022. Этим занимался сам Турин. Город рассматривал три типа инвестиций со стороны частных и государственных компаний. Верхняя граница возможных взносов – более 100 тысяч евро. Важно: одобрение для подобных инвестиций все равно выдают EUB и Rai.
Организаторы Евровидения постоянно развивают и сеть дополнительных партнерских соглашений. Там попадаются совершенно разные компании. Moroccanoil сотрудничает с Евровидением второй год подряд, а в обычной жизни занимается средствами по уходу за волосами. Теперь на сайте этой компании есть даже отдельный раздел по Евровидению.
В разные годы Евровидение получает спонсорскую поддержку от различных компаний. Так еще в 2017 году было сотрудничество с Visa. Евровидение-2009 в Москве вообще спонсировала австрийская компания Raiffeisen International Bank-Holding AG. Уже тогда все подобные соглашения делались через международную маркетинговую платформу от EUB.