Кто спонсирует Евровидение-2022: что делают вещатели, какие бонусы получают партнеры

Как строится спонсорская поддержка Евровидения-2022

Основные деньги идут от национальных вещателей, которые входят в EUB (Европейский вещательный союз). На официальном сайте Евровидения был ответ на вопрос по деньгам Евровидения. Daily Star со ссылкой на эту информацию писала, что песенный конкурс получает от вещателей общий взнос в 6,2 миллиона евро (5,2 миллиона фунтов).

Rai – вещатель Евровидения-2022 в Турине. На его примере видно, какие привилегии получают вещатели конкурса в ответ на эти взносы. Именно они отправляют заявки от имени страны. Они же влияют на выбор исполнителей (в том числе транслируют отборы). Rai объявлял имена ведущих Евровидения-2022, когда вел трансляцию музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Итальянский вещатель повлиял и на выбор города-организатора. EUB спускал фиксированные критерии, но отбор из всех заявок осуществлял именно Rai. Италия входит в большую пятерку стран – они делают больше всего финансовых отчислений в пользу Евровидения. Поэтому Mahmood & Blanco пропустят полуфинал и выступят сразу в финале.