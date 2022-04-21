Правила проведения конкурса Евровидение-2022

Кто обычно участвует в Евровидении

Мы не зря писали выше, что список стран-участниц Евровидения-2022 был определен еще осенью. Заявки отправляются в октябре и готовятся при помощи компаний, которые входят в EBU (Европейский вещательный союз). Именно компании представляют страны на Евровидении. Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» вышли из EBU после исключения России.

Какой должна быть песня для Евровидения

Участники готовят для Евровидения оригинальные песни, которые до этого нигде не представляли. Максимальная продолжительность – три минуты. Вещатель от каждой страны сам выбирает язык исполнения. Зато есть ограничение по количеству участников номера на сцене: всего там могут находиться не более шести человек. Минимальная граница возраста – 16 лет.

В отдельном материале мы изучали всех победителей Евровидения и определили критерии победных песен. Так получилось, что по тематике песня должна быть о любви или взаимоотношениях людей. В нее необходимо включить в среднем 204 слова на английском языке. Исполнителю лучше всего выступать во втором десятке конкурсантов.

Как определяются участники финала Евровидения-2022

Страны-участники с помощью жеребьевки разделены на два полуфинала. Организаторы выбирают, чтобы рядом не стояли похожие номера – так определяется порядок выступления конкурсантов. Жеребьевка по Евровидению-2022 уже прошла. В первом полуфинале поучаствуют 17 исполнителей из европейских стран, во втором – 18. Распределение такое:

Первый полуфинал: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения.

Второй полуфинал: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия.

Что надо знать о конкурсных правилах Евровидения-2022:

Сколько стран выходят в финал из первого полуфинала: 10.

Сколько стран выходят в финал из второго полуфинала: 10.

Сколько всего стран проходят в финал: 25.

Европейский вещательный союз дает привилегии странам, которые вносят денежный вклад в его развитие. Поэтому с 2011 года организаторы добавляют автоматически пять стран (ранее – четыре) в финальный день конкурса. Обычно с ними идет еще и страна-хозяйка Евровидения. Поэтому мы уже заранее знаем некоторых участников финала Евровидения-2022:

Великобритания; Испания; Франция; Германия; Италия.

Все эти страны входят в «Большую пятерку» и выполняют условия проведения Евровидения. Италия попадает в финал по двум привилегиям – через пятерку и статус страны-хозяйки. Поэтому ее представители Mahmood & BLANCO выступят с песней Brividi один раз. Участники полуфинала и финала покажут свои номера дважды. Еще вообще все они споют на официальных репетициях.