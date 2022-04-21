Правила проведения конкурса Евровидение-2022
Евровидение-2022 – 66-й по счету песенный конкурс. Он пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая 2022 года. Для нового конкурса придуман специальный слоган: «Звуки красоты». Там примут участие 40 стран. В феврале 2022 года Россия была исключена из состава участников Евровидения, хотя организаторы огласили и согласовали его еще осенью 2021-го.
Почему Евровидение-2022 проходит в Италии
Это правило действует каждый год. Евровидение проходит в стране, представитель который выиграл предыдущий песенный конкурс. В 2021 году на Евровидении победила группа Maneskin. Она представляла Италию. Под такое правило попадала и Россия, когда в 2008-м Дима Билан занял первое место на Евровидении с песней Believe. Следующий конкурс состоялся в Москве.
Сколько стоит проведение Евровидения
В 2021 году Нидерланды закладывали на Евровидение 22,7 миллиона евро, но потратили только 19 миллионов. В последние годы проведение Евровидения стоило странам-хозяйкам от 20 до 30 миллионов евро. В затраты входят связанные мероприятия, репетиции и вечеринки. «Ведомости» писали, что Евровидение в Баку было самым дорогим – 64 миллиона евро (у Москвы – 42).
Сколько по времени длится одно Евровидение
Основной этап Евровидения обычно проводится в три дня. Между конкурсными мероприятиями запланированы два однодневных перерыва. В Евровидение не входят квалификационные соревнования внутри каждой страны-участницы. Важен лишь крайний срок представления конкурсных песен – он завершается в середине марта. Финальный этап – в мае.
Сколько идет Евровидение-2022 и какие этапы там будут:
- Полуфинал первый: 10 мая 22:00 по МСК;
- Полуфинал второй: 12 мая 22:00 по МСК;
- Финал: 14 мая 22:00 по МСК.
Кто обычно участвует в Евровидении
Мы не зря писали выше, что список стран-участниц Евровидения-2022 был определен еще осенью. Заявки отправляются в октябре и готовятся при помощи компаний, которые входят в EBU (Европейский вещательный союз). Именно компании представляют страны на Евровидении. Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» вышли из EBU после исключения России.
Какой должна быть песня для Евровидения
Участники готовят для Евровидения оригинальные песни, которые до этого нигде не представляли. Максимальная продолжительность – три минуты. Вещатель от каждой страны сам выбирает язык исполнения. Зато есть ограничение по количеству участников номера на сцене: всего там могут находиться не более шести человек. Минимальная граница возраста – 16 лет.
В отдельном материале мы изучали всех победителей Евровидения и определили критерии победных песен. Так получилось, что по тематике песня должна быть о любви или взаимоотношениях людей. В нее необходимо включить в среднем 204 слова на английском языке. Исполнителю лучше всего выступать во втором десятке конкурсантов.
Как определяются участники финала Евровидения-2022
Страны-участники с помощью жеребьевки разделены на два полуфинала. Организаторы выбирают, чтобы рядом не стояли похожие номера – так определяется порядок выступления конкурсантов. Жеребьевка по Евровидению-2022 уже прошла. В первом полуфинале поучаствуют 17 исполнителей из европейских стран, во втором – 18. Распределение такое:
- Первый полуфинал: Албания, Латвия, Литва, Швейцария, Словения, Украина, Болгария, Нидерланды, Молдова, Португалия, Хорватия, Дания, Австрия, Исландия, Греция, Норвегия, Армения.
- Второй полуфинал: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кипр, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция, Чехия.
Что надо знать о конкурсных правилах Евровидения-2022:
- Сколько стран выходят в финал из первого полуфинала: 10.
- Сколько стран выходят в финал из второго полуфинала: 10.
- Сколько всего стран проходят в финал: 25.
Европейский вещательный союз дает привилегии странам, которые вносят денежный вклад в его развитие. Поэтому с 2011 года организаторы добавляют автоматически пять стран (ранее – четыре) в финальный день конкурса. Обычно с ними идет еще и страна-хозяйка Евровидения. Поэтому мы уже заранее знаем некоторых участников финала Евровидения-2022:
- Великобритания;
- Испания;
- Франция;
- Германия;
- Италия.
Все эти страны входят в «Большую пятерку» и выполняют условия проведения Евровидения. Италия попадает в финал по двум привилегиям – через пятерку и статус страны-хозяйки. Поэтому ее представители Mahmood & BLANCO выступят с песней Brividi один раз. Участники полуфинала и финала покажут свои номера дважды. Еще вообще все они споют на официальных репетициях.
Сколько зарабатывает победитель Евровидения
У Евровидения нет официального денежного приза. Эту ситуацию подробно разбирал сайт Money. Вместо фиксированных денег исполнитель получает известную платформу – и зарабатывает от нее карьерный буст. Лучшим примером успеха стала группа ABBA. Она выиграла Евровидение в 1974 году, стала известной, а затем продала 400 миллионов копий альбомов по всему миру.
Какие еще правила нужно учитывать при просмотре Евровидения-2022
• У каждой страны может быть собственный формат национального отбора. В 2022 году в России еще до исключения из Евровидения он вообще был закрытым.
• Окончательное решение по участнику Евровидения от страны принимает национальный вещатель. Для этого он должен входить в EBU.
• Все выступления проходят в прямом эфире. Таким же образом осуществляется голосование – зрительское и со стороны жюри.
• Зрители не могут голосовать за представителя собственной страны. Отправить голос можно через смс, по телефону или с помощью официального приложения.
• Ни один участник Евровидения не может выступать за разные страны в течение одного года.
• В зрительском голосовании и голосовании жюри можно получить максимум 12 баллов. Голоса выставляются по системам 1-8 и 10-12. Позже они суммируются.
• К участию в Евровидении допускаются максимум 44 страны. Максимальное число участников финала – 26. Это возможно по схеме 10+10+5+1. Где 1 – страна-хозяйка, которая не входит в пятерку.