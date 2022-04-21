Даты и время полуфиналов и финала Евровидения-2022

66-й песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине. Это стало возможным из-за победы группы Maneskin на Евровидении-2021. Мероприятие запланировано на арене Pala Olimpico: Турин соревновался с 16-ю другими итальянскими городами. Новый конкурс Евровидение будет проходить здесь с 10 по 14 мая 2022 года. Италия в третий раз принимает у себя Евровидение.

Расписание и календарь Евровидения-2022

Итоговое расписание Евровидения-2022 выглядит так:

Полуфинал первый: 10 мая 22:00 по МСК;

Полуфинал второй: 12 мая 22:00 по МСК;

Финал: 14 мая 22:00 по МСК.

Официальный сайт Евровидения пишет, что все полуфиналы и финалы песенного конкурса начнутся в 21:00 по CEST. Расшифровка этой аббревиатуры: Central European Summer Time. Летнее время в Европе отличается от России на один час. Шоу длится несколько часов, поэтому финал Евровидения-2022 планируется в России в ночь с 14 на 15 мая 2022 года. Это будет суббота.