Почему Россию исключили из Евровидения-2022
Почему Россия не поедет на Евровидение-2022
Россия не допущена до участия в Евровидении-2022. Официальный сайт Европейского вещательного союза рассказывал в феврале 2022 года, что для этого организаторы советовались с членами EBU. В заявлении указано, что все российские группы отстранены от Евровидения-2022. Так самого Евровидения-2022 не будет в России даже на этапе отбора.
К этому привела текущая ситуация в мире. Изначально организаторы Евровидения разрешили России участие в песенном конкурсе, но это раскритиковали телевещатели. На принятие обратного решения потребовалось 36 часов. После этого организаторы Евровидения-2022 запретили России выступать в Италии. Именно там в мае 2022 года пройдет песенный конкурс.
У России была ответная реакция на позицию EBU. Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» почти сразу объявили о выходе из Европейского вещательного союза. Для этого они опубликовали совместное заявление. Там вещатели раскритиковали причины того, почему организаторы исключили Россию из списка участников Евровидения-2022 и сослались на другие прецеденты.
Что еще надо знать вокруг отстранения России от Евровидения-2022
Россия официально не объявляла кандидата на участие в Евровидении-2022. По этой ситуации есть только инсайд Super. По нему известно, что для поездки на Евровидение планировалась 18-летняя Ярослава Симонова. Она прошла отбор в закрытом формате. Симонова с детства почти лишена зрения и учит ноты на слух. На подобные новости сама она никак не реагировала.
Это не первый раз, когда Россия не участвует в Евровидении. В 1996 году страна не прошла квалификацию – позже это повлияло на средний балл ее выступлений в те годы. Поэтому организаторы не пустили Россию на песенный конкурс в 1998-м. Тогда вещатели разорвали контракт и нарушили условия договора. Итог – исключение России в 1999 году.
Больше ничего подобного с Россией не происходило до 2017 года. За этот период она выигрывала конкурс один раз. В 2008-м это сделал Дима Билан, исполнивший песню Believe. В 2017 году сорвалось участие Юлии Самойловой. Из-за этого Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции конкурса. EBC тогда только подтвердил, что страна не заявлена на Евровидение-2017.
Песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине. Так случилось из-за победы рок-группы Maneskin в 2021 году. Уже после решения об исключении России Maneskin отменила концерты внутри страны. Они планировались на ближайшее лето. Подробно об этой группе мы уже писали в отдельном материале. Там же рассказывали о любви к ней со стороны жителей России.