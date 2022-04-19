Почему Россию исключили из Евровидения-2022

К этому привела текущая ситуация в мире. Изначально организаторы Евровидения разрешили России участие в песенном конкурсе, но это раскритиковали телевещатели. На принятие обратного решения потребовалось 36 часов. После этого организаторы Евровидения-2022 запретили России выступать в Италии. Именно там в мае 2022 года пройдет песенный конкурс.

У России была ответная реакция на позицию EBU. Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» почти сразу объявили о выходе из Европейского вещательного союза. Для этого они опубликовали совместное заявление. Там вещатели раскритиковали причины того, почему организаторы исключили Россию из списка участников Евровидения-2022 и сослались на другие прецеденты.

Что еще надо знать вокруг отстранения России от Евровидения-2022

Россия официально не объявляла кандидата на участие в Евровидении-2022. По этой ситуации есть только инсайд Super. По нему известно, что для поездки на Евровидение планировалась 18-летняя Ярослава Симонова. Она прошла отбор в закрытом формате. Симонова с детства почти лишена зрения и учит ноты на слух. На подобные новости сама она никак не реагировала.