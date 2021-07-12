Италия – единственная страна в истории, которая выиграла Евровидение и Евро в один год

Италия и Англия сыграли в финале Евро-2020. Матч проходил на английском стадионе «Уэмбли». Сборная Англии никогда не брала золото ЧЕ, Италия до этого побеждала на этом турнире в 1968 году. Еще она дважды неудачно играла в финалах (2000 и 2012). Теперь Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз, хотя ей могла помешать музыкальная история.

Итальянская рок-группа Maneskin победила на песенном конкурсе Евровидение-2021. Великобритания в том же финале не получила ни одного голоса от жюри и зрителей. Она осталась последней, но для Италии все складывалось еще хуже. До 2021 года была неожиданная статистика: победитель Евровидения никогда не выигрывал Евро в тот же год.

Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo