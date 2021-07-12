Италия – единственная страна в истории, которая выиграла Евровидение и Евро в один год
Италия и Англия сыграли в финале Евро-2020. Матч проходил на английском стадионе «Уэмбли». Сборная Англии никогда не брала золото ЧЕ, Италия до этого побеждала на этом турнире в 1968 году. Еще она дважды неудачно играла в финалах (2000 и 2012). Теперь Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз, хотя ей могла помешать музыкальная история.
Итальянская рок-группа Maneskin победила на песенном конкурсе Евровидение-2021. Великобритания в том же финале не получила ни одного голоса от жюри и зрителей. Она осталась последней, но для Италии все складывалось еще хуже. До 2021 года была неожиданная статистика: победитель Евровидения никогда не выигрывал Евро в тот же год.
Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo
Один из пользователей Reddit выложил таблицу с предыдущими победителями Евровидения, где сравнил их с победителями Евро. Главное – это всего шестой случай, когда страна-победитель потом вообще участвовала в футбольном чемпионате Европы. Все пять предыдущих историй ни разу не заканчивались для сборных даже выходом в футбольный финал:
❌ 1960. Франция – четвертое место
❌ 2000. Дания – групповой этап
❌ 2008. Россия – поражение в полуфинале
❌ 2012. Швеция – групповой этап
❌ 2016. Украина – групповой этап
✔️ 2021. Италия – победа в турнире
Связь Евровидения и футбола обсуждалась так сильно, что она дошла и до музыкантов Maneskin. Им звонили с просьбами дать прогноз на финал чемпионата Европы, учитывая эту статистику. Они отвечали, что надеются на победу родной Италии. И на то, что в этот раз связь с победителями Евровидения сейчас никак не скажется на футболе. Так в итоге и получилось.
Теперь люди в соцсетях снова радуются успеху группы Maneskin на Евровидении-2021 и отмечают победу футбольной сборной. Твиттер Евровидения тоже напомнил, что Италия за один год совместила историю музыки и футбола. Перед началом финала Италия – Англия там же был пост о той неудачной традиции победителей.
Официальный сайт Евровидения выпускал большой материал-сравнение перед стартом футбольного Евро. Первый факт: Италия чаще побеждала на Евровидении (3), чем на чемпионатах Европы. Еще один интересный момент: шесть городов-хозяев Евро раньше принимали финалы Евровидения. Внутри есть и другие факты – о музыке и футболе. Но эта статистика не упоминается.
Для Италии в этой музыкально-футбольной статистике есть одно исключение. Технически ее футбольная победа – титул ЧЕ-2020. Потому что чемпионат Европы не поменял цифру в названии (основная причина – деньги). Евровидение-2021 – официальное название песенного конкурса. Поэтому цифры у этих соревнований отличаются, но выиграла их Италия в один год.