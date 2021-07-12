Сколько Италия заработала за победу на Евро-2020 💰
Италия победила Англию в финале Евро-2020. Люк Шоу забил самый быстрый гол за все финалы чемпионатов Европы (подробный текст о нем – тут). Италия ответила голом Бонуччи – он стал самым возрастным автором гола в истории финалов Евро. Мы рассказали о его традиционном праздновании, которое получилось из спора с друзьями.
За весь турнир сборная Англии пропустила только два гола и не проиграла ни одного матча в основное время. Италия продлила рекордную для страны серию без поражений до 34 матчей. Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз за всю историю. Она четыре раза играла в финалах. Англия впервые дошла до финала Евро.
УЕФА определял денежные бонусы еще на конгрессе в Братиславе в 2018 году. Тогда организация рассказала о рекордном призовом фонде – 371 миллион евро. Призовой фонд Евро-2016 был на 70 миллионов меньше. В 2012-м он вообще составлял 196 миллионов евро, но так получилось из-за меньшего количества участников.
На Евро-2020 деньги добавляются за результаты на групповом этапе и проход каждой стадии. Считаем деньги сборной Италии по данным с конгресса. Все суммы – в евро:
✔️ Гарантированные деньги за участие – 9,25 миллиона.
✔️ Бонусы за результаты на групповом этапе – 4,5 миллиона (1,5+1,5+1,5).
✔️ Выход в 1/8 финала – 2 миллиона.
✔️ Выход в 1/4 финала – 3,25 миллиона.
✔️ Выход в 1/2 финала – 5 миллиона.
✔️ Выход в финал – 7 миллиона.
✔️ Победа в финале – 3 миллиона.
Сборная Италии заработала 34 миллиона евро за выступление на Евро-2020. УЕФА подсчитывал, что это максимально возможный заработок за весь турнир. Англия потеряла 750 тысяч евро из-за ничейного результата в игре с Шотландией (0:0) на групповом этапе Евро-2020. Ее доход составил 30,25 миллиона евро – нет бонуса за победу в финале.
The Athletic пишет, что перед стартом Евро-2020 суммы призовых все-таки сократились. УЕФА потерял много денег из-за пандемии коронавируса, поэтому общий призовой фонд упал до 331 миллиона евро. Это по-прежнему рекордные деньги, но на все команды полагается меньше. Они согласились на эти условия.
УЕФА официально не рассказывал об изменениях призового фонда, поэтому мы пользуемся именно данными с конгресса. По ним сборная России получила 10,75 миллиона евро за выступление на Евро-2020. Она заняла четвертое место на групповом этапе и выиграла у Финляндии. Украина заработала 16 миллионов евро за исторический выход в четвертьфинал.
Football Italia анализировала все сообщения о распределении призовых денег среди игроков внутри сборной Италии. Известно, что каждый из них получит примерно 200 тысяч евро. Итальянцы до последнего не согласовывали проценты и гонорары – считали это суеверием перед выступлением на турнире. Дополнительные бонусы им выдаст федерация.
Английские игроки получат 40% от суммы призовых своей сборной. С 2008 года они жертвуют призовые за подобные турниры в благотворительные организации. Планируется, что так будет и в этот раз. Сейчас деньги пойдут на устранение последствий коронавируса – миллионы евро отправятся в организации, которые этим занимаются.
Таким был их исторический финал: