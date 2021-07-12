Сколько Италия заработала за победу на Евро-2020 💰

Италия победила Англию в финале Евро-2020. Люк Шоу забил самый быстрый гол за все финалы чемпионатов Европы (подробный текст о нем – тут). Италия ответила голом Бонуччи – он стал самым возрастным автором гола в истории финалов Евро. Мы рассказали о его традиционном праздновании, которое получилось из спора с друзьями.

За весь турнир сборная Англии пропустила только два гола и не проиграла ни одного матча в основное время. Италия продлила рекордную для страны серию без поражений до 34 матчей. Италия выиграла чемпионат Европы во второй раз за всю историю. Она четыре раза играла в финалах. Англия впервые дошла до финала Евро.