Люк Шоу
Евро-2020
Италия
Англия
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#Люк Шоу #Евро-2020 #Англия #Италия

Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро

11 июля, 22:20

imago-images.de / Global Look Press

Сборные Англии и Италии играют в финале Евро-2020 в Лондоне. На второй минуте англичане забили первый гол: на 1:57 это сделал защитник Люк Шоу, для которого он стал первым за сборную.

Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы. Англия впервые дошла до этой стадии, Италия играла там четыре раза и выигрывала Евро в 1968 году.

  • Англия ни разу не побеждала Италию на крупных турнирах. Команды провели друг с другом четыре матча.
  • В трех из четырех последних финалов Евро было забито по одному мячу. На Евро-2012, где играла Италия, было четыре гола – все забили испанцы.
Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
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Источник:
Opta
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