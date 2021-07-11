Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро

Сборные Англии и Италии играют в финале Евро-2020 в Лондоне. На второй минуте англичане забили первый гол: на 1:57 это сделал защитник Люк Шоу, для которого он стал первым за сборную.

Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы. Англия впервые дошла до этой стадии, Италия играла там четыре раза и выигрывала Евро в 1968 году.