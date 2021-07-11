Люк Шоу
Евро-2020
Италия
Англия
Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов Евро
11 июля, 22:20
Сборные Англии и Италии играют в финале Евро-2020 в Лондоне. На второй минуте англичане забили первый гол: на 1:57 это сделал защитник Люк Шоу, для которого он стал первым за сборную.
Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы. Англия впервые дошла до этой стадии, Италия играла там четыре раза и выигрывала Евро в 1968 году.
- Англия ни разу не побеждала Италию на крупных турнирах. Команды провели друг с другом четыре матча.
- В трех из четырех последних финалов Евро было забито по одному мячу. На Евро-2012, где играла Италия, было четыре гола – все забили испанцы.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые