Страны-победители Евровидения никогда не выигрывают Евро в тот же год. Италия – уже в финале

Один из пользователей Reddit выложил таблицу с предыдущими победителями Евровидения, где сравнил их с победителями Евро. Главное – это всего шестой случай, когда страна-победитель потом вообще участвовала в футбольном чемпионате Европы. Все пять предыдущих историй ни разу не заканчивались для сборных даже выходом в футбольный финал:

❌ 1960. Франция – четвертое место

❌ 2000. Дания – групповой этап

❌ 2008. Россия – поражение в полуфинале

❌ 2012. Швеция – групповой этап

❌ 2016. Украина – групповой этап

Связь Евровидения и футбола сейчас обсуждается так сильно, что она дошла и до музыкантов Maneskin. Им звонят с просьбами дать прогноз на финал чемпионата Европы, учитывая эту статистику. Пока они отвечают, что надеются на победу родной Италии. И на то, что в этот раз связь с победителями Евровидения никак не скажется на футболе.

Официальный сайт Евровидения выпускал большой материал-сравнение перед стартом футбольного Евро. Первый факт: Италия чаще побеждала на Евровидении (3), чем на чемпионатах Европы. Еще один интересный момент: шесть городов-хозяев Евро раньше принимали финалы Евровидения. Внутри есть и другие факты – о музыке и футболе. Но эта статистика не упоминается.

Еще в аккаунтах Евровидения появляются такие посты: