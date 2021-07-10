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#Италия #Евро-2020 #Евровидение

Страны-победители Евровидения никогда не выигрывают Евро в тот же год. Италия – уже в финале

вчера, 21:52
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.

dpa/Global Look Press

Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020. Матч пройдет на английском стадионе «Уэмбли». Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионаты Европы, Италия побеждала на этом турнире в 1968 году. Еще она дважды играла в финалах (2000 и 2012). Перед финалом в 2021-м нет явного фаворита, но Италии неожиданно может помешать ее музыкальная история.

Итальянская рок-группа Maneskin выиграла песенный конкурс Евровидение-2021. Набрала в финале 524 балла, опередила других фаворитов. Великобритания в том же финале не получила ни одного голоса от жюри и зрителей. Она осталась последней, но для Италии все еще хуже. Есть неожиданная статистика: победитель Евровидения никогда не выигрывал Евро в тот же год.

Узнаем все о Maneskin – победителях Евровидения-2021 из Италии. Целуются на сцене, начинали на улице, сравниваются с Placebo

LaPresse/Global Look Press

Один из пользователей Reddit выложил таблицу с предыдущими победителями Евровидения, где сравнил их с победителями Евро. Главное – это всего шестой случай, когда страна-победитель потом вообще участвовала в футбольном чемпионате Европы. Все пять предыдущих историй ни разу не заканчивались для сборных даже выходом в футбольный финал:

❌ 1960. Франция – четвертое место

❌ 2000. Дания – групповой этап

❌ 2008. Россия – поражение в полуфинале

❌ 2012. Швеция – групповой этап

❌ 2016. Украина – групповой этап

Связь Евровидения и футбола сейчас обсуждается так сильно, что она дошла и до музыкантов Maneskin. Им звонят с просьбами дать прогноз на финал чемпионата Европы, учитывая эту статистику. Пока они отвечают, что надеются на победу родной Италии. И на то, что в этот раз связь с победителями Евровидения никак не скажется на футболе.

Официальный сайт Евровидения выпускал большой материал-сравнение перед стартом футбольного Евро. Первый факт: Италия чаще побеждала на Евровидении (3), чем на чемпионатах Европы. Еще один интересный момент: шесть городов-хозяев Евро раньше принимали финалы Евровидения. Внутри есть и другие факты – о музыке и футболе. Но эта статистика не упоминается.

Еще в аккаунтах Евровидения появляются такие посты:

У Италии в один день может быть даже двойной спортивный праздник. Теннисист Берреттини сыграет в финале «Уимблдона». Футбольная сборная уже пожелала ему удачи:

Для Италии в этой музыкально-футбольной статистике может сыграть и другой важный фактор. Если она победит на Евро, то технически это будет победа на ЧЕ-2020. Потому что чемпионат Европы не поменял цифру в названии (основная причина – деньги). Евровидение-2021 – официальное название песенного конкурса. Поэтому цифры у этих соревнований отличаются.

Италия
-:-
Англия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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