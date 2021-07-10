За Италию играют три бразильца. Один выигрывал кубок в Южной Америке, другого оскорбляли фанаты за смену страны
Главная особенность состава Италии на этом Евро – в нем сразу три игрока с бразильскими корнями:
- Жоржиньо – 6 матчей, 585 минут на поле.
- Рафаэл Толой – 4 матча, 156 минут на поле, 1 ассист.
- Эмерсон – 3 матча, 174 минуты на поле.
Рассказываем историю каждого из них.
Жоржиньо провел все детство в Бразилии и стал итальянцем, потому что полюбил страну
О Жоржиньо в нашем проекте с фактами про игроков Евро написано такое:
«Родился в Бразилии, но в 15 лет переехал в Италию и целый год ждал контракта от итальянского клуба. «Родители согласились, но остальные члены семьи были очень скептически настроены», – вспоминает он про переезд. Играть в футбол научила мама на бразильских пляжах, она и сама была футболисткой: «Я бил по мячу, а она говорила: «Нет, контролируй его вот так и так». И так было много-много раз на пляже».
Жоржиньо переехал в Италию в 2007 году и поселился там вместе с родителями в регионе Венето. В Бразилии он начинал играть в футбол, а в Италии из-за резкого переезда потерял интерес к нему. К тому же у Жоржиньо не было идей, где бы лучше начать карьеру. И тут родители помогли сыну с поступлением в академию «Вероны».
Дальше – жизнь в течение пары лет на 20 евро в неделю, обман агента (забрал бонусы за успешное выступление Жоржиньо на юношеском уровне и скрылся), попадание в основу и трансфер в «Наполи». И там, когда команду возглавил Сарри, Жоржиньо и получил предложение от Италии.
На тот момент он был в стране уже восемь лет, итальянский паспорт у него был. Позже агент Жоргино Жоао Сантос говорил:
«У Жоржиньо очень простая семья. Они полюбили Италию, а Италия полюбила их. Насколько я знаю, у Жоржиньо не было сомнений, когда сборная Италии предложила ему играть за себя. Бразилия? Да, от них тоже приходил запрос. Но бразильцы говорили так: «Мы бы хотели, чтобы ты выбрал нас. Возможно, ты будешь главной фигурой в нашей команде». Италия сразу сказала, что хочет, чтобы такая звезда играла за нее».
Сам Жоржиньо рассказывал, что с решением помог Сарри. Они много болтали и обсуждали игру за Италию. Жоржиньо рассказывал: «Мистер просто показал мне схему игры Италии и сказал, что я буду ее лидером. Больше я не думал».
Толой уже играл за юношескую сборную Бразилии и даже выигрывал с ней кубок
2009 год. Рафаэль Толой впервые вызван в юношескую сборную Бразилии. Тогда он говорил: «Я счастлив представлять свою родину. Надеюсь, юношеская команда станет лишь трамплином перед вызовом в основную сборную».
Тогда же он выиграл молодежный чемпионат Южной Америки. А спустя 12 лет в его жизни все поменялось. Бразилия не вызывала его в основную сборную, Толой грустил («Я думаю, что своей игрой заслужил хотя бы сыграть в товарищеском матче») и продумывал выходы из ситуации, когда на международном уровне выступить не получается. Главный шанс дала Италия. Толой в Серии А с 2014-го. Там на него и обратили внимание.
Зачем он понадобился Манчини? Ответ такой: «Знаете, у меня абсолютно тот же взгляд на тему как использовать Толоя, что и у Гасперини. Если я вижу в нем те же полезные качества, то вызов в сборную необходим. Рафаэль – приятный парень, он пригодится Италии».
Сам Толой оценивал смену гражданства так: «Я чувствую себя итальянцем. Мои родственники из Трентино, поэтому никаких проблем с ФИФА у меня не было. Бразилия? Это по-прежнему мой дом. Но я больше не расстраиваюсь, что не играю за нее. Для меня честь – биться за эту команду [за Италию]».
Эмерсон сыграл в Италии меньше трех лет, но выступает за сборную из-за мамы
Эмерсон Палмери тоже родился в Бразилии и даже начинал там карьеру – когда сквозь молодежные сектора «Сантоса» добрался до основы команды, а потом уехал в Италию.
Там он провел меньше пяти лет, но все равно может играть за сборную. Почему? Дело в матери. Он – бразильянка, но ее предок – итальянец, живший в Россано. Так он, не дождавшись вызова от Бразилии, согласился на предложение от Италии.
«Я волновался, когда звонил маме и говорил об этом. Я думал, она устроит скандал. А она просто сказала: «Сынок, это твой выбор. К тому же у тебя есть абсолютно такие же права на игру за Италию». Итальянец ли я? Пожалуй, да. Эти две страны похожи, но итальянцы серьезнее. Мама всегда говорила мне это».
А вот лучший друг Эмерсона воспринял это решение игрока жестче: «Мы все детство провели вместе. И я всегда ассоциировал Эмерсона с Бразилией. Теперь понятно, почему он молчал, когда я спрашивал: Италия и Бразилия. В нашей стране рядом со мной рос противник. Шучу, конечно, но все равно обидно». Хотя однажды с Эмерсон произошел неприятный случай. Во время отпуска в Рио несколько фанатов подошли к нему и начали его оскорблять. Рядом была полиция, она помогла игроку.
Теперь эти трое имеют шансы на трофей. Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, где сыграет с Англией. В этот же день Бразилия поборется за другой трофей – сыграет с Аргентиной в финале Кубка Америки.