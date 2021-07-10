За Италию играют три бразильца. Один выигрывал кубок в Южной Америке, другого оскорбляли фанаты за смену страны

Жоржиньо провел все детство в Бразилии и стал итальянцем, потому что полюбил страну

О Жоржиньо в нашем проекте с фактами про игроков Евро написано такое:

«Родился в Бразилии, но в 15 лет переехал в Италию и целый год ждал контракта от итальянского клуба. «Родители согласились, но остальные члены семьи были очень скептически настроены», – вспоминает он про переезд. Играть в футбол научила мама на бразильских пляжах, она и сама была футболисткой: «Я бил по мячу, а она говорила: «Нет, контролируй его вот так и так». И так было много-много раз на пляже».

Жоржиньо переехал в Италию в 2007 году и поселился там вместе с родителями в регионе Венето. В Бразилии он начинал играть в футбол, а в Италии из-за резкого переезда потерял интерес к нему. К тому же у Жоржиньо не было идей, где бы лучше начать карьеру. И тут родители помогли сыну с поступлением в академию «Вероны».

Дальше – жизнь в течение пары лет на 20 евро в неделю, обман агента (забрал бонусы за успешное выступление Жоржиньо на юношеском уровне и скрылся), попадание в основу и трансфер в «Наполи». И там, когда команду возглавил Сарри, Жоржиньо и получил предложение от Италии.

На тот момент он был в стране уже восемь лет, итальянский паспорт у него был. Позже агент Жоргино Жоао Сантос говорил:

«У Жоржиньо очень простая семья. Они полюбили Италию, а Италия полюбила их. Насколько я знаю, у Жоржиньо не было сомнений, когда сборная Италии предложила ему играть за себя. Бразилия? Да, от них тоже приходил запрос. Но бразильцы говорили так: «Мы бы хотели, чтобы ты выбрал нас. Возможно, ты будешь главной фигурой в нашей команде». Италия сразу сказала, что хочет, чтобы такая звезда играла за нее».

Сам Жоржиньо рассказывал, что с решением помог Сарри. Они много болтали и обсуждали игру за Италию. Жоржиньо рассказывал: «Мистер просто показал мне схему игры Италии и сказал, что я буду ее лидером. Больше я не думал».