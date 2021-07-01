Евро-2020
Маттео Пессина
Италия
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#Евро-2020 #Италия #Маттео Пессина

Джокер Италии знает латынь, учится на экономиста и сравнивает сборную с картиной Ван Гога «Цветущие ветки миндаля»

01 июля, 21:10

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина заменил перед Евро-2020 в составе травмированного Стефано Сенси. Пессина вышел на пять минут в победной игре против Швейцарии, а потом стал героем нации:

⚽️ Победный гол Уэльсу в третьем туре.

⚽️ Победный гол Австрии в 1/8 финала.

Пессина интересуется живописью, наукой и литературой. Получив вопрос, с какой картиной он бы сравнил сборную Италии, назвал «Цветущие ветки миндаля» Винсента Ван Гога: «Я думаю о команде как о цветущем миндальном дереве – красивом и уникальном». Ван Гог – один из его любимых художников.

Картина была написана в 1890 году. Ван Гог хотел подарить ее младшему брату, узнав, что у того родился сын. Рассчитывал, что картина будет висеть над кроватью супругов, символизируя начало новой жизни.

Журналисты знали, кому задать такой вопрос. «Родители всегда учили меня ценить искусство», – говорил Пессина. Его раздражает, что у современного футболиста есть образ эгоистичного и невежественного человека. По его мнению, большинство из них – обычные семьянины.

А по деньгам Пессина – самый низкооплачиваемый игрок в заявке сборной.

Изучает экономику

Он – студент римского университета, который находится в нескольких километрах от Олимпийского стадиона, где Пессина забил победный гол Уэльсу на чемпионате Европы. Он даже как-то раз задержался в Риме после одного из матчей – сдавал экзамен. Свою жизнь по окончании карьеры он тоже хочет связать с футболом, но желает перестраховаться – вдруг не получится.

Еще Пессине интересна архитектура – профессия мамы.

Изучал латынь

Латынь в школе преподавала его бабушка. Пессина тоже заинтересовался. Есть и любимая фраза – gutta cavat lapidem («Капля камень точит»). «Мне нравится латынь, она отражает мою философию. Я из тех, кто мало помалу, не привлекая внимания, просто движется к цели».

Считает, что школьные предметы помогли в футболе

Татуировки, игровые приставки, бесконечные соцсети – Пессине это неинтересно. Читать ему нравилось давно, а некоторые предметы в школе даже повлияли на карьеру:

«Я изучал математику и геометрию. Они помогли мне раскрыться, думать быстрее. Вы видите линию паса в голове и партнера, хотя за мгновение до этого там ничего не было. Между мыслями о пасе и его выполнением проходит всего миллисекунда. На моей позиции тысячная доля секунды имеет значение».

Он как раз ходил в специальную школу, где два этих предмета изучались интенсивно.

Ему нравится балет

Это тоже пошло с детства. Причем он даже участвовал в конкурсах.

А балериной стала его сестра Каролина.

Все равно следит за спортом

Интерес тут разнообразный:

⛷️ Лыжи – сам участвовал в детстве в соревнованиях

🎾 Теннис – следит за Федерером.

⛳️ Гольф.

🏀 Баскетбол – НБА.

⚽️ Футбол – АПЛ.

Пессина проявил себя в последних двух матчах Евро – теперь загадка: выпустит ли его Роберто Манчини на игру против Бельгии. Четвертьфинальный матч состоится 3 июля в 22:00 по московскому времени.

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Все фото: Инстаграм Пессины
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