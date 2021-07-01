Джокер Италии знает латынь, учится на экономиста и сравнивает сборную с картиной Ван Гога «Цветущие ветки миндаля»

Изучал латынь

Латынь в школе преподавала его бабушка. Пессина тоже заинтересовался. Есть и любимая фраза – gutta cavat lapidem («Капля камень точит»). «Мне нравится латынь, она отражает мою философию. Я из тех, кто мало помалу, не привлекая внимания, просто движется к цели».

Считает, что школьные предметы помогли в футболе

Татуировки, игровые приставки, бесконечные соцсети – Пессине это неинтересно. Читать ему нравилось давно, а некоторые предметы в школе даже повлияли на карьеру:

«Я изучал математику и геометрию. Они помогли мне раскрыться, думать быстрее. Вы видите линию паса в голове и партнера, хотя за мгновение до этого там ничего не было. Между мыслями о пасе и его выполнением проходит всего миллисекунда. На моей позиции тысячная доля секунды имеет значение».

Он как раз ходил в специальную школу, где два этих предмета изучались интенсивно.

Ему нравится балет

Это тоже пошло с детства. Причем он даже участвовал в конкурсах.

А балериной стала его сестра Каролина.

Все равно следит за спортом

Интерес тут разнообразный:

⛷️ Лыжи – сам участвовал в детстве в соревнованиях

🎾 Теннис – следит за Федерером.

⛳️ Гольф.

🏀 Баскетбол – НБА.

⚽️ Футбол – АПЛ.