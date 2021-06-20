Италия выпустила на пять минут вратаря Сиригу – просто для респекта
Вратарь Сальваторе Сиригу в матче против Уэльса вышел на 89-й минуте вместо основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Это символический жест, а не замена из-за травмы. Италия вела 1:0 и спокойно выигрывала группу на Евро-2020.
Доннарума и Сиригу с улыбкой встретили замену. Позитив.
Сиригу не пропустил в конце матча. И Италия продолжает держать безумную статистику. Команда не пропускает с октября 2020 года. Это уже 1055 минут.
О том, как Сиригу сыграл в матче с Уэльсом, лучше всего расскажет эта гифка.
Впервые за сборную Сиригу сыграл в 2010 году. За 11 лет он сыграл всего 26 матчей за Италию (основным вратарем в эту эпоху оставался Буффон). До сегодняшнего дня на чемпионатах мира и Европы Сиригу провел по игре: на ЧМ-2014 (победа над Англией 2:1) и на Евро-2016 (поражение от Ирландии 0:1).
Сиригу 34 года. Вы точно помните его как вратаря «ПСЖ». С 2017 года Сиригу играет за «Торино». Прошлый сезон получился не очень удачным: 32 матча – 62 пропущенных гола.
Есть версия, почему Манчини выпустил Сиригу. Он игроком ездил на ЧМ-1990, не сыграл даже минуты и рассказывал, что это его сильно расстроило. Теперь он всем футболистам дает хотя бы немного сыграть на большом турнире.