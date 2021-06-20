Италия выпустила на пять минут вратаря Сиригу – просто для респекта

Сиригу не пропустил в конце матча. И Италия продолжает держать безумную статистику. Команда не пропускает с октября 2020 года. Это уже 1055 минут.

О том, как Сиригу сыграл в матче с Уэльсом, лучше всего расскажет эта гифка.