Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес

Главная неожиданность состоявшихся мартовских полуфиналов в стыках к ЧМ-2002 – вылет сборной Италии. Уже после жеребьевки стало ясно, что кто-то из двух предыдущих победителей Евро не попадет на этот ЧМ.

Италия угодила на Северную Македонию, Португалия – на Турцию. Ожидалось, что именно Италия и Португалия сойдутся в финале.

Португалия свою часть плана выполнила, пусть и с большим трудом. Поведя в счете 2:0, она провалила последние полчаса – пропустила гол, а потом ей повезло с промахом Бурака с пенальти. В конце контратака португальцев стала успешной – 3:1.

Примерно в это же время Италия уже страдала.