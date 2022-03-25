  1. Главная
  2. Футбол
  3. Материалы
  4. Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
Италия
Роберто Манчини
Северная Македония
ЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#Италия #Роберто Манчини #Северная Македония #ЧМ-2022

Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес

час назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

Главная неожиданность состоявшихся мартовских полуфиналов в стыках к ЧМ-2002 – вылет сборной Италии. Уже после жеребьевки стало ясно, что кто-то из двух предыдущих победителей Евро не попадет на этот ЧМ.

Италия угодила на Северную Македонию, Португалия – на Турцию. Ожидалось, что именно Италия и Португалия сойдутся в финале.

Португалия свою часть плана выполнила, пусть и с большим трудом. Поведя в счете 2:0, она провалила последние полчаса – пропустила гол, а потом ей повезло с промахом Бурака с пенальти. В конце контратака португальцев стала успешной – 3:1.

Примерно в это же время Италия уже страдала.

УЕФА

Просто весь масштаб драмы:

⚡️ Италия – действующий чемпион Европы и рекордсмен по играм без поражений (серия из 37 матчей прервалась только в октябре).

⚡️ Италия – абсолютный фаворит матча против Северной Македонии, которая на групповом этапе воспользовалась осечкой Румынии в предпоследнем туре и обрела шансы на стыки.

⚡️ Македонцы при этом потеряли еще и дисквалифицированных Костадинова, а особенно Элмаса – лидера своей сборной. Игрока итальянского «Наполи».

⚡️ Итальянцы в матче с македонцами пробили по воротам 32 раза (в створ лишь пять), подали 16 угловых, но так ничего и не забили.

⚡️ А на второй добавленной минуте, когда матч катился к овертайму, македонский форварда Александар Трайковски грандиозным ударом из-за пределов штрафной попал в дальний угол ворота Доннаруммы – и на поле высыпали все македонские запасные.

⚡️ Еще несколько минут ни к чему не привели – Италия упустила супершанс в самом конце и проиграла. Она не сыграет на чемпионате мира в Катаре.

А вот удар, который сделал счастливой всю Северную Македонию:

В отборочной группе Италия дважды играла вничью с основным конкурентом Швейцарией и еще теряла очки с Болгарией. Перед последним туром ситуация была такой: нужно сыграть в Северной Ирландии не хуже, чем Швейцария с Болгарией, – тогда будет первое место. По разнице мячей итальянцы опережали швейцарцев на два гола.

Швейцария в итоге вбила Болгарии четыре безответных мяча. Италия же не забила вообще ничего в Северной Ирландии и отстала даже не по разнице, а по очкам – так она стала лишь второй и упала в стыки. Была еще и такая драма:

Два матча Жоржиньо против Швейцарии – два незабитых пенальти. Забей оба – Италия бы уже вышла на ЧМ
Читать

Любопытно, что Италия загремела в ту же компанию в стыках, куда и Португалия, также по глупости потерявшая первое место – в комфортной игре против Сербии в конце вдруг состоялся гол Митровича. Так сербы выиграли группу, португальцы отправились нервничать в стыки. Теперь они сыграют с македонцами.

УЕФА

Италия же категорически не дружит с чемпионатами мира после победного турнира-2006:

⛔️ ЧМ-2010: с двумя очками заняла последнее место в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией. Решающим был матч последнего тура против словаков, который итальянцы проиграли.

⛔️ ЧМ-2014: снова не вышла из группы. Начала с победы над Англией, но умудрилась проиграть Коста-Рике, а в последней игре против уругвайцев (той самой, где кусался Луис Суарес), пропустила решающий гол в конце.

❌ ЧМ-2018: в стыковых матчах не забила ни одного гола Швеции – 0:1 и 0:0.

❌ ЧМ-2022: в стыковом полуфинале против македонцев получила 0:1 на 90+2 минуте.

Тренеры в этих неудачах были разные – Марчелло Липпи, Чезаре Пранделли, Джан Пьеро Вентура и Роберто Манчини.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Хотя на чемпионатах Европы за тот период команда выступала куда лучше:

🥈 Евро-2012: финал

💕 Евро-2016: четвертьфинал

🥇 Евро-2020: победа

Действующий чемпион Европы не попал на ЧМ в четвертый раз в истории. Раньше это были Чехословакия (1978), Дания (1994) и Греция (2006).

«Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен», – говорил Манчини в октябре. «Весной мы добьемся права сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир», – твердил он в ноябре. Сейчас Манчини назвал случившееся самым большим разочарованием.

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению», – Манчини вспомнил победный Евро. Теперь Италия сможет сыграть на чемпионате мира только в 2026 году – в США/Мексике/Канаде, если преодолеет квалификацию. Плей-офф ЧМ минимум 20 лет обойдется без нее. Целых 12 лет – весь турнир.

Португалия примет Северную Македонию в финале стыков 29 марта.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Дед форварда сборной Италии размахивал ножом в баре, отец – разбил машины на клубной базе «Ромы»
Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
Главный хит в раздевалке Италии на Евро-2020 – песня о фрикадельках
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые