Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
Главная неожиданность состоявшихся мартовских полуфиналов в стыках к ЧМ-2002 – вылет сборной Италии. Уже после жеребьевки стало ясно, что кто-то из двух предыдущих победителей Евро не попадет на этот ЧМ.
Италия угодила на Северную Македонию, Португалия – на Турцию. Ожидалось, что именно Италия и Португалия сойдутся в финале.
Португалия свою часть плана выполнила, пусть и с большим трудом. Поведя в счете 2:0, она провалила последние полчаса – пропустила гол, а потом ей повезло с промахом Бурака с пенальти. В конце контратака португальцев стала успешной – 3:1.
Примерно в это же время Италия уже страдала.
Просто весь масштаб драмы:
⚡️ Италия – действующий чемпион Европы и рекордсмен по играм без поражений (серия из 37 матчей прервалась только в октябре).
⚡️ Италия – абсолютный фаворит матча против Северной Македонии, которая на групповом этапе воспользовалась осечкой Румынии в предпоследнем туре и обрела шансы на стыки.
⚡️ Македонцы при этом потеряли еще и дисквалифицированных Костадинова, а особенно Элмаса – лидера своей сборной. Игрока итальянского «Наполи».
⚡️ Итальянцы в матче с македонцами пробили по воротам 32 раза (в створ лишь пять), подали 16 угловых, но так ничего и не забили.
⚡️ А на второй добавленной минуте, когда матч катился к овертайму, македонский форварда Александар Трайковски грандиозным ударом из-за пределов штрафной попал в дальний угол ворота Доннаруммы – и на поле высыпали все македонские запасные.
⚡️ Еще несколько минут ни к чему не привели – Италия упустила супершанс в самом конце и проиграла. Она не сыграет на чемпионате мира в Катаре.
А вот удар, который сделал счастливой всю Северную Македонию:
В отборочной группе Италия дважды играла вничью с основным конкурентом Швейцарией и еще теряла очки с Болгарией. Перед последним туром ситуация была такой: нужно сыграть в Северной Ирландии не хуже, чем Швейцария с Болгарией, – тогда будет первое место. По разнице мячей итальянцы опережали швейцарцев на два гола.
Швейцария в итоге вбила Болгарии четыре безответных мяча. Италия же не забила вообще ничего в Северной Ирландии и отстала даже не по разнице, а по очкам – так она стала лишь второй и упала в стыки. Была еще и такая драма:
Любопытно, что Италия загремела в ту же компанию в стыках, куда и Португалия, также по глупости потерявшая первое место – в комфортной игре против Сербии в конце вдруг состоялся гол Митровича. Так сербы выиграли группу, португальцы отправились нервничать в стыки. Теперь они сыграют с македонцами.
Италия же категорически не дружит с чемпионатами мира после победного турнира-2006:
⛔️ ЧМ-2010: с двумя очками заняла последнее место в группе с Парагваем, Словакией и Новой Зеландией. Решающим был матч последнего тура против словаков, который итальянцы проиграли.
⛔️ ЧМ-2014: снова не вышла из группы. Начала с победы над Англией, но умудрилась проиграть Коста-Рике, а в последней игре против уругвайцев (той самой, где кусался Луис Суарес), пропустила решающий гол в конце.
❌ ЧМ-2018: в стыковых матчах не забила ни одного гола Швеции – 0:1 и 0:0.
❌ ЧМ-2022: в стыковом полуфинале против македонцев получила 0:1 на 90+2 минуте.
Тренеры в этих неудачах были разные – Марчелло Липпи, Чезаре Пранделли, Джан Пьеро Вентура и Роберто Манчини.
Хотя на чемпионатах Европы за тот период команда выступала куда лучше:
🥈 Евро-2012: финал
💕 Евро-2016: четвертьфинал
🥇 Евро-2020: победа
Действующий чемпион Европы не попал на ЧМ в четвертый раз в истории. Раньше это были Чехословакия (1978), Дания (1994) и Греция (2006).
«Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен», – говорил Манчини в октябре. «Весной мы добьемся права сыграть на ЧМ и, надеюсь, сможем выиграть турнир», – твердил он в ноябре. Сейчас Манчини назвал случившееся самым большим разочарованием.
«Удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению», – Манчини вспомнил победный Евро. Теперь Италия сможет сыграть на чемпионате мира только в 2026 году – в США/Мексике/Канаде, если преодолеет квалификацию. Плей-офф ЧМ минимум 20 лет обойдется без нее. Целых 12 лет – весь турнир.
Португалия примет Северную Македонию в финале стыков 29 марта.