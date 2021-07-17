Главный хит в раздевалке Италии на Евро-2020 – песня о фрикадельках

Rai1 выпустил документальный фильм Sogno Azzurro о победе Италии на Евро-2020. Мы рассказывали об одном из моментов фильма, когда Манчини настраивал сборную в раздевалке перед финалом. В самом фильме есть много интересных деталей: боялись Австрию, поддерживали Спинаццолу, всех настраивал Сиригу. Основной сюжет – рассказ о песне.

В раздевалке, в автобусе, в самолете – игроки Италии везде исполняли песню Ma Quale Dieta («Какая диета»). Лука Иль Соле ди Нотте – исполнитель из Неаполя. На тренировках диджеем сборной выступает Лоренцо Инсинье. Он все придумал, а итальянские игроки позже назвали песню талисманом. Напоминаем: сборная выиграла Евро и не проигрывает 34 матча подряд.

Football Italia расписывала слова, которые особенно нравятся итальянцам: «Какая диета? Люблю фрикадельки, люблю свиные отбивные. Поел в четыре, теперь снова голоден, а сейчас только семь часов». Не все игроки сначала нормально воспринимали эту песню, но потом прониклись. Флоренци один раз даже отбивал ритм ботинком, которым бил по окну.

На песню есть такой клип: