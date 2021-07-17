Главный хит в раздевалке Италии на Евро-2020 – песня о фрикадельках
Rai1 выпустил документальный фильм Sogno Azzurro о победе Италии на Евро-2020. Мы рассказывали об одном из моментов фильма, когда Манчини настраивал сборную в раздевалке перед финалом. В самом фильме есть много интересных деталей: боялись Австрию, поддерживали Спинаццолу, всех настраивал Сиригу. Основной сюжет – рассказ о песне.
В раздевалке, в автобусе, в самолете – игроки Италии везде исполняли песню Ma Quale Dieta («Какая диета»). Лука Иль Соле ди Нотте – исполнитель из Неаполя. На тренировках диджеем сборной выступает Лоренцо Инсинье. Он все придумал, а итальянские игроки позже назвали песню талисманом. Напоминаем: сборная выиграла Евро и не проигрывает 34 матча подряд.
Football Italia расписывала слова, которые особенно нравятся итальянцам: «Какая диета? Люблю фрикадельки, люблю свиные отбивные. Поел в четыре, теперь снова голоден, а сейчас только семь часов». Не все игроки сначала нормально воспринимали эту песню, но потом прониклись. Флоренци один раз даже отбивал ритм ботинком, которым бил по окну.
На песню есть такой клип:
Кьеллини во время Евро специально учил слова песни, чтобы петь ее с другими игроками. Эмоциональнее остальных о ней рассказал Пессина: «Мы с Локателли сначала смотрели друг на друга и спрашивали: «Где мы находимся?» Теперь же мы первые, кто хочет услышать эту песню в автобусе. Это стало своего рода ритуалом перед играми, в тренажерном зале – везде».
В твиттере сохранилось такое видео из инстаграма Пессины, где Локателли танцует в раздевалке:
Во многом из-за сборной Италии песня уже преодолела планку в миллион просмотров на ютубе. Первым ее придумал Чиро Ренна – писал ее для своего друга (исполнителя). Теперь рассказывает: «Клянусь – просто в шутку написал ее год назад». Во время эфира Sky они вместе подключались к Чиро Иммобиле по видеосвязи. Спрашивали его о песне:
Лука Иль Соле ди Нотте объяснял взлет популярности песни Ma Quale Dieta: «Изначально она была шуткой. Мы выложили видео в соцсети – и оно имело успех. Поступили первые звонки, начал выступать на мероприятиях. Но я чувствовал, что у песни будет успех. Причина одна – это песня о еде. Еда нравится всем».
Лука Иль Соле ди Нотте вдохновлялся примером отца. Успех песни он тоже посвящает папе. За популярность песни Лука Иль Соле ди Нотте благодарен не только Инсинье. Он выделяет Иммобиле и Доннарумму – они тоже принесли в раздевалку сборной новую музыку. Теперь надеется встретиться с ними всеми лично, чтобы поблагодарить.
Италия стала первой страной в истории, которая за один год выиграла Евровидение и Евро. На Евровидении побеждала рок-группа Maneskin. Игроки сборной Италии тоже сильно связаны с музыкой. Бонуччи не только кричал – еще и пел It’s coming to Rome. Сам Чиро Иммобиле пел перед публикой сразу после Евро: