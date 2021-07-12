Видеохит из раздевалки Италии: помощник Манчини с разбега прыгает на стол с лужей шампанского и катится
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Де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии в марте 2021 года. Его должность называется «тренер по развитию техники». Номинально это может значить что угодно. Но все понимают, что основная функция Де Росси в сборной – поддержание командного духа и нужной атмосферы. Манчини называет его «гладиатором раздевалки».
В январе 2020-го он завершил карьеру футболиста (в аргентинском «Бока Хуниорс»). Через полгода уже заговорил о работе тренера:
«Я очень близок к получению тренерской лицензии и надеюсь, что мне предоставят возможность возглавить клуб. В этом смысле «Фиорентина» – серьезный клуб, и бы пошел пешком в их офис, чтобы заполучить эту работу.
Любой клуб Серии А мог бы стать хорошим началом. Это цель, которую ставит перед собой любой тренер. Я за считаные дни превратился из опытного игрока в молодого тренера. Я встаю на этот путь не только потому, что мне он нравится, но и потому, что правда считаю, что мне по силам его пройти. Меня всегда признавали лидером».
Де Росси играл в сборной Италии с 2004 года. Закончил – в ноябре 2017-го. Всего – 117 матчей, 21 гол.
Со сборной он стал победителем чемпионата мира 2006. Но в том плей-офф сыграл только в финале (вышел на замену): его дисквалифицировали на четыре матча после преднамеренного удара локтем в игре против США.
Всю клубную (не считая полугода в Аргентине) карьеру Де Росси провел в «Роме», сыграв за нее 616 матчей и считаясь второй легендой клуба в XXI веке после Франческо Тотти.