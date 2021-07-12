Евро-2020
Леонардо Спинаццола
Италия
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#Евро-2020 #Италия #Леонардо Спинаццола

Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других 😍

57 минут назад

УЕФА

Леонардо Спинаццола дважды получал приз лучшего игрока матча от УЕФА, а в игре с Бельгией травмировал ахилл и надолго выбыл. Чемпионат для главного левого защитника Италии закончился досрочно. Подробнее мы писали об этом тут:

Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц 

В полуфинале Италия прошла Испанию, а Инсинье нацепил майку с фамилией Спинаццолы, и итальянцы запели: «Ole ole ole ole, Spina, Spina»». Подробнее мы писали об этом тут:

Итальянцы не забыли травмированного Спинаццолу – пели в его честь и прыгали с Инсинье, который надел его майку

Спинаццола перенес операцию и полуфинал смотрел по телевизору. Но на финал Евро-2020 против Англии все же прилетел вместе с командой – просто поболеть за Италию на «Уэмбли».

Пока левый защитник Италии переживал, левый защитник Англии уже на второй минуте забил. Но итальянцы сравняли во втором тайме и победили в серии пенальти.

Прекрасный жест от итальянских игроков – первым на награждение золотыми медалями они запустили именно Спинаццолу. Получается, до кубка он буквально доковылял на костылях.

dpa / Global Look Press

А уже вслед за ним потянулись остальные.

Keystone Press Agency / Global Look Press

А потом были празднования даже с костылями.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть кому подержать костыли, есть у кого покататься на спине:

УЕФА

А первым Спинаццолу кто повез? Даниэле Де Росси!

Чемпион!

УЕФА

УЕФА

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