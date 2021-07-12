Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других 😍

Леонардо Спинаццола дважды получал приз лучшего игрока матча от УЕФА, а в игре с Бельгией травмировал ахилл и надолго выбыл. Чемпионат для главного левого защитника Италии закончился досрочно. Подробнее мы писали об этом тут:

Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц

В полуфинале Италия прошла Испанию, а Инсинье нацепил майку с фамилией Спинаццолы, и итальянцы запели: «Ole ole ole ole, Spina, Spina»». Подробнее мы писали об этом тут:

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Спинаццола перенес операцию и полуфинал смотрел по телевизору. Но на финал Евро-2020 против Англии все же прилетел вместе с командой – просто поболеть за Италию на «Уэмбли».