Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других 😍
Леонардо Спинаццола дважды получал приз лучшего игрока матча от УЕФА, а в игре с Бельгией травмировал ахилл и надолго выбыл. Чемпионат для главного левого защитника Италии закончился досрочно. Подробнее мы писали об этом тут:
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В полуфинале Италия прошла Испанию, а Инсинье нацепил майку с фамилией Спинаццолы, и итальянцы запели: «Ole ole ole ole, Spina, Spina»». Подробнее мы писали об этом тут:
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Спинаццола перенес операцию и полуфинал смотрел по телевизору. Но на финал Евро-2020 против Англии все же прилетел вместе с командой – просто поболеть за Италию на «Уэмбли».
Пока левый защитник Италии переживал, левый защитник Англии уже на второй минуте забил. Но итальянцы сравняли во втором тайме и победили в серии пенальти.
Прекрасный жест от итальянских игроков – первым на награждение золотыми медалями они запустили именно Спинаццолу. Получается, до кубка он буквально доковылял на костылях.
А уже вслед за ним потянулись остальные.
А потом были празднования даже с костылями.
Есть кому подержать костыли, есть у кого покататься на спине:
А первым Спинаццолу кто повез? Даниэле Де Росси!
Чемпион!