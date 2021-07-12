Лучшее видео финала. Бонуччи брутально орет в камеру It’s coming to Ro-о-о-о-me! – так Италия стебала главный лозунг англичан

Бонуччи так прокомментировал итог финала: «Это настоящее удовольствие. Мне очень жаль английских болельщиков, но было очень приятно видеть, как они покидают стадион. Все думали, что футбол возвращается домой, но он едет в Рим. Очень приятно это осознавать». Флоренци поддержал его – сказал, что английские фанаты ошиблись на одну букву.

Позже Бонуччи лирично спел эти слова в раздевалке вместе с Жоржиньо. Эта фраза была лозунгом Италии весь турнир. Поэтому она пошла одним из первых твитов сразу после победы Италии в серии пенальти. Это произошло на стадионе «Уэмбли». Там, где английские фанаты поют похожие слова – It's Coming Home. Перевод: «Футбол возвращается домой».

Английская строчка появилась из песни 1996 года. Она называется Three Lions и записана специально к Евро-1996. Тот чемпионат Европы проходил в Англии, поэтому строчка Football's coming home стала популярной у местных фанатов. Через 25 лет после того турнира она обрела новый вид – на Евро-2020. И это тоже объяснимо возвращением футбола в Англию.

На «Уэмбли» проходило большинство матчей чемпионата Европы. Англия впервые в истории вышла в финал Евро – и проводила его на домашнем стадионе. Еще на ЧМ-2018 такие слова были гимном английских болельщиков и самой сборной Англии. Все пели ту песню на стадионах в России. Оригинальное видео с песней 1996-го имеет почти 36 миллионов просмотров на ютубе.