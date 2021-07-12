Леонардо Бонуччи
Евро-2020
Италия
Англия
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#Леонардо Бонуччи #Евро-2020 #Италия #Англия

Лучшее видео финала. Бонуччи брутально орет в камеру It’s coming to Ro-о-о-о-me! – так Италия стебала главный лозунг англичан

час назад
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Италия обыграла Англию в финале Евро-2020. Матч завершился в серии пенальти. Леонардо Бонуччи – автор одного из голов в основное время. Он стал самым возрастным автором гола за все финалы чемпионатов Европы, но выделился и после свистка. Подбежал к камере и проорал фразу It's coming to Rome! Ее спортивный перевод: «Футбол возвращается в Рим!»

Бонуччи так прокомментировал итог финала: «Это настоящее удовольствие. Мне очень жаль английских болельщиков, но было очень приятно видеть, как они покидают стадион. Все думали, что футбол возвращается домой, но он едет в Рим. Очень приятно это осознавать». Флоренци поддержал его – сказал, что английские фанаты ошиблись на одну букву.

Позже Бонуччи лирично спел эти слова в раздевалке вместе с Жоржиньо. Эта фраза была лозунгом Италии весь турнир. Поэтому она пошла одним из первых твитов сразу после победы Италии в серии пенальти. Это произошло на стадионе «Уэмбли». Там, где английские фанаты поют похожие слова – It's Coming Home. Перевод: «Футбол возвращается домой».

Английская строчка появилась из песни 1996 года. Она называется Three Lions и записана специально к Евро-1996. Тот чемпионат Европы проходил в Англии, поэтому строчка Football's coming home стала популярной у местных фанатов. Через 25 лет после того турнира она обрела новый вид – на Евро-2020. И это тоже объяснимо возвращением футбола в Англию.

На «Уэмбли» проходило большинство матчей чемпионата Европы. Англия впервые в истории вышла в финал Евро – и проводила его на домашнем стадионе. Еще на ЧМ-2018 такие слова были гимном английских болельщиков и самой сборной Англии. Все пели ту песню на стадионах в России. Оригинальное видео с песней 1996-го имеет почти 36 миллионов просмотров на ютубе.

Италия переделала эти слова под себя – и это тоже стало популярным. Еще на полуфинале у фанатов появились такие плакаты:

Keystone Press Agency/Global Look Press

В итоге финал Италии и Англии превратился в битву лозунгов. В обсуждении поучаствовали даже команды Формулы 1. «Феррари» объяснила «Мерседесу», что футбол возвращается в Рим:

Фишку с троллингом англичан прочувствовала и Puma. Аккаунты Италии это ретвитят:

Джесси Лингард не поехал на Евро, но смотрел каждый матч сборной Англии. Теперь итальянские фанаты ретвитят его твит от матча Англии и Украины. И добавляют свое:

Уже после победы в финале твиттер сборной Италии нарисовал карту полета домой. Анонсировал веселую поездку из Англии:

Таким был этот финал: 

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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