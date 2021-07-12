Милая Италия: Кьеза звонит маме прямо с чемпионского поля и от волнения просит Siri набрать номер

Вы часто слышите про Кьезу и его отца – тот играл вместе с сегодняшним тренером Италии Манчини и забивал на Евро за 25 лет до сына. Но мама – это тоже особый человек в жизни Федерико Кьезы.

Вот истории про нее:

☀️ Изначально Энрико Кьеза сомневался, что сыну нужно тоже играть в футбол. Но жена переубедила. «Мама много рассказывала мне эту историю. Ее главный аргумент был: «Не понравится – уйдет в учебу». А мне понравилось».

☀️ Мы писали, что Кьеза учился в международном колледже. Это тоже решение мамы. Она выбрала одно из самых продвинутых образовательных мест во всей Италии.

☀️ Мама научила Кьезу справляться с хейтом – особенно она поддерживала его во время перехода из «Фиорентины» в «Ювентус».

☀️ Вот слова: «Папа часто бывает занят. Поэтому с мамой мы много болтаем по телефону. Я могу пойти в магазин и позвонить ей. И потом болтать полчаса».

Кстати, Кьеза не единственный игрок Италии, который обращался к маме после награждения. Еще это делал Алессандро Флоренци – он на камеру крикнул: «Мы сделали это, мама!»