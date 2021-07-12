Федерико Кьеза
Евро-2020
Италия
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#Федерико Кьеза #Евро-2020 #Италия

Милая Италия: Кьеза звонит маме прямо с чемпионского поля и от волнения просит Siri набрать номер

22 минуты назад

imago-images/Global Look Press

Италия – чемпион Евро-2020. В основное и дополнительное время матча с Англией была ничья 1:1, но итальянцы вытащили матч по пенальти 3:2.

Что делают футболисты после победы на турнире чаще всего? Фотографируются с кубком. Что делает Федерико Кьеза – быстренько взял телефон и просит Siri (голосовой помощник в айфонах) набрать маме. По губам Кьезы можно прочитать фразу «Chiama mamma», что значит «Позвони маме».

Вы часто слышите про Кьезу и его отца – тот играл вместе с сегодняшним тренером Италии Манчини и забивал на Евро за 25 лет до сына. Но мама – это тоже особый человек в жизни Федерико Кьезы.

Вот истории про нее:

☀️ Изначально Энрико Кьеза сомневался, что сыну нужно тоже играть в футбол. Но жена переубедила. «Мама много рассказывала мне эту историю. Ее главный аргумент был: «Не понравится – уйдет в учебу». А мне понравилось».

☀️ Мы писали, что Кьеза учился в международном колледже. Это тоже решение мамы. Она выбрала одно из самых продвинутых образовательных мест во всей Италии.

☀️ Мама научила Кьезу справляться с хейтом – особенно она поддерживала его во время перехода из «Фиорентины» в «Ювентус».

☀️ Вот слова: «Папа часто бывает занят. Поэтому с мамой мы много болтаем по телефону. Я могу пойти в магазин и позвонить ей. И потом болтать полчаса».

Кстати, Кьеза не единственный игрок Италии, который обращался к маме после награждения. Еще это делал Алессандро Флоренци – он на камеру крикнул: «Мы сделали это, мама!»

Матч завершен
Италия
Бонуччи 67
1:1
(по пен. 3 : 2)
Матч завершен
Англия
Шоу 2
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Феличита!
Видеохит из раздевалки Италии: помощник Манчини с разбега прыгает на стол с лужей шампанского и катится
Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других 😍
Англия в трауре. Люди плачут на стадионе, дома и даже в вагоне метро
Италия этой ночью обезумела от радости. Посмотрите, как вся страна не спит и празднует: площади, салюты и фонтаны шампанского 🍾
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